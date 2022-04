Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Edmonton Oilers feiern einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs, während Ottawa und Detroit Überraschungserfolge gegen Boston und Carolina gelingen.

Leon Draisaitl sorgte mit seinem sechsten Karriere-Hattrick fast im Alleingang für den 4:0-Erfolg der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators. Es waren die Saisontore Nummer 52, 53 und 54 für den 26-jährigen Kölner, womit er bei den Torjägern auf dem zweiten Platz hinter Auston Matthews (58 Tore, Toronto Maple Leafs) liegt. In der Scorerwertung belegt er mit 105 Punkten ebenfalls den zweiten Rang, nur Teamkollege Connor McDavid ist mit 110 Punkten erfolgreicher. Für Edmonton (92 Punkte) war es ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs, da Platz zwei in der Pacific Division vor Verfolger Los Angeles Kings (88 Punkte) gefestigt werden konnte.

Tim Stützle war beim überraschenden 3:2 der Ottawa Senators gegen die Boston Bruins der Matchwinner. Nach 0:2-Rückstand legte der 20-jährige Nationalspieler zunächst für die beiden Tore von Brady Tkachuk und Josh Norris auf und besorgte dann den Siegtreffer zum 3:2 persönlich. Stützle baute mit den drei Punkten seine Saisonausbeute auf 50 Scorerpunkte (18 Tore, 32 Vorlagen) aus. „Ich denke, wir haben nach dem ersten Drittel wirklich solide gespielt und alle haben ein wirklich gutes Spiel gemacht", sagte Stützle. "Natürlich ist es schön. Vor allem nach einem nicht so guten Start in das Jahr, aber am Ende geht es mir darum, Spiele zu gewinnen." Trotz des Sieges haben die Kanadier keinerlei Chancen mehr auf das Erreichen der Playoffs.

Die Detroit Red Wings besiegten die favorisierten Carolina Hurricanes mit 3:0. Neben Red Wings-Goalie Alex Nedeljkovic, der alle 46 Schüsse auf seinen Kasten parierte, gehörte der Deutsche Rookie-Verteidiger Moritz Seider dem das Siegtor zum 1:0 gelang, zu den Matchwinnern. Für Seider war es das sechste Saisontor und der 47. Scorerpunkt in der laufenden Saison. Detroit hat trotz des Erfolgs keine Chance mehr auf eine Endrunden-Teilnahme.

Zu seinem neunten NHL-Einsatz kam Lukas Reichel beim 5:4 nach Penaltyschießen der Chicago Blackhawks gegen die San Jose Sharks. Der gebürtige Nürnberger erhielt etwas mehr als zehn Minuten Einsatz, wartet aber weiterhin auf seine erste Torbeteiligung.

Nico Sturm bleibt mit den Colorado Avalanche nach dem achten Sieg in Folge weiter das Maß aller Dinge in der NHL und feierte einen 3:1-Sieg gegen die New Jersey Devils. Mit 114 Punkten sind die Mannen aus dem US-Bundesstaat Denver weiter auf Kurs den Franchise-Rekord mit 118 Punkten aus der Saison 2000-01 zu knacken - der 54. Sieg bedeutet bereits Vereinsrekord. Avs-Verteidiger Cale Makar egalisierte mit 82 Punkten den Vereinsrekord (Colorado Avalanche / Québec Nordiques-Ära) für den punktbesten Verteidiger von Steve Duchesne aus der Saison 1992-93.

Die weiteren Ergebnisse von Donnerstag, 14.04.2022 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - St. Louis Blues 2:6

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 7:3

Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3 n.V.

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 6:3

Dallas Stars - Minnesota Wild 2:3 n.V.

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 1:6

Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 7:1