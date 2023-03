Drei Deutsche unter den Top 3-"Stars of the Week"

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Nico Sturm feiert mit den San Jose Sharks einen Sieg noch Verlängerung bei den Winnipeg Jets.

Das Duell ziwschen Leon Draisaitl mit den Edmonton und den Buffalo Sabres mit JJ Peterka war eine neue Episode der Connor McDavid-Show in dieser Saison. Der Oilers-Kapitän erzielte zwei der drei Treffer der Gäste aus Alberta und steht damit nun bei 124 Punkten - neuer Karriere-Bestwert für Punkte in einer Spielzeit. Und es sind ja noch 17 Spiele zu absolvieren für die Kanadier. Dem furiosen McDavid hatten die Sabres zu wenig entgegenzusetzen, auch weil OIlers-Schlussmann Stuart Skinner mit 37 Paraden bei 39 Torschüssen der Gastgeber eine sehr gute Partie spielte.

Es war das 250. NHL-Spiel für Connor McDavid, in dem er mehr als einen Punkt erzielte. Er ist damit nach Wayne Gretzky, Jari Kurri und Mark Messier der vierte Spieler der Franchise-Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht. Leon Draisaitl und JJ Peterka bleiben in der Begegung ohne Punkte. Draisaitls Serie endete damit nach zwölf Spielen in Folge mit mindestens einem Scorerpunkt.

Ebenfalls ein deutsches Duell gab es in der Partie zwischen den Ottawa Senators mit Tim Stützle und den Chicago Blackhawks. Der Wechsel von Patrick Kane und der Ausfall von Jonathan Toews haben dem gebürtigen Nürnberger ein weiteres Mal ein Engagement in der Windy City verschafft. In seinem dritten Auftritt seit vergangenem Freitag hat er nach einem Assists in der Partie gegen die Nashville Predators nun gegen die Sens sein zweites Saisotor erzielt. Er setzte nach drei Minuten im letzten Drittel den Schlusspunkt: Nach einem Scheibengewin der Blackhawks in ihrer eigenen Zone startete er gedankenschnell und bekam die Scheibe in den Lauf gespielt. Mit einer Vorhand-Rückhand-Bewegung schloss er seinen Alleingang zum 5:0-Endstand ab. Reichel, der meist in einer Formation mit dem Schweizer Philip Kurashev und Andreas Athanasiou spielt, steht aktuell bei sehr ordentlichen fünf Punkten aus sieben Partien auf der großen Bühne.



Leon Draisaitl deutschsprachiger "First Star of the Week" - knapp vor Tim Stützle und Phlipp Grubauer



Tim Stützle erzielte naturgemäß keine Punkte in Chicago, konnte sich aber dennoch über eine kleine Auszeichung freuen: Zusammen mit Leon Draisaitl, der in der vergangenen Woche unter anderem einen Hattrick gegen die Winnipeg Jets erzielte, und Seattles Torwart Philipp Grubauer steht ein deutsches Trio unter besten drei Spielern in der "Stars of the Week"-Wertung aus der DACH-Region.



Der 31-jährige Rosenheimer kam in drei Spielen für die Kraken zum Einsatz, spielte zweimal von Beginn an und hielt dabei drei Siege fest. Grubauer überzeugte mit einem Gegentorschnitt von 1,86 sowie einer Fangquote von 92,1 Prozent. Tim Stützle traf in jedem seiner vier Spiele in der letzten Woche, kam auf sieben Scorerpunkte, erzielte ein Unterzahl-Tor und ging mit einem Wert von +6 aus den Partien. Der Viersener erhielt durchschnittlich 20:19 Minuten Eiszeit pro Spiel. Einen Punkt mehr, darunter drei Powerplay-Tore bei einer Schusseffizienz von 50 Prozent, erzielte Leon Draisaitl und wurde deswegen als "First Star of the Week" gekürt. Insgesamt waren 20 Spieler aus Deutschland (8) und der Schweiz (12) im Einsatz, die Österreicher in Nordamerika kamen nicht zum Zug.



Keinen Punkt verzeichnete Nico Sturm für die San Jose Sharks bei ihrem 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung in Winnipeg. Dabei gleichen die Kalifornier erst zwölf Sekunden vor dem Ende zum 2:2 durch Tomas Hertl aus, ehe Logan Couture nach 81 Sekunden in der Overtime einen Alleingang durch die Schoner von Jets-Torwart David Rittich zum Siegtreffer für die Sharks abschloss. In der Partie erzielte zudem der gerade erst aus Nashville verpflichtete Schweizer Nino NIedereiter sein 200. NHL-Tor. Er ist der erste "Eisgenosse", der diesen Meilenstein erreicht.



Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Dallas Stars - Calgary Flames 4:5

Vancouver Canucks - Nashville Predators 4:3 (SO)

Los Angeles Kings - Washington Capitals 4:2