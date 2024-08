Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Daws hat seinen auslaufenden Vertrag bei den New Jersey Devils um zwei Jahre verlängert. Nachdem er in der Vorsaison zwischenzeitlich zur Nummer eins aufstieg, muss er sich in der neuen Spielzeit hinter einem neuen Torhüterduo beweisen.

Die New Jersey Devils haben sich mit dem deutsch-kanadischen Torhüter Nico Daws auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, wobei es sich für die Saison 2024/25 um einen Zwei-Wege-Vertrag und für die Saison 2025/26 um einen Einwegevertrag handelt. Der Zweijahresvertrag bringt ihm in der Saison 2024/25 ein durchschnittliches Jahresgehalt von 775.000 US-Dollar und 850.000 US-Dollar in der Spielzeit 2025/26.

Daws bestritt letzte Saison 21 Spiele für die Devils, wovon er neun Siege feiern durfte und zehn Partien für die Utica Comets aus der American Hockey League (AHL).

Der gebürtige Münchner war einer von fünf Torhütern, die während einer verletzungsgeplagten Saison für die Devils zwischen den Pfosten stand und trug einen Großteil der Arbeitslast zwischen Januar und März, nachdem er sich zu Beginn der Saison in der AHL von einer Hüftoperation erholt hatte.

Daws wurde von New Jersey in der dritten Runde des NHL Drafts 2020 an 84. Stelle ausgewählt und hat bereits mit 23 Jahren 46 NHL-Spiele bestritten, darunter das NHL Stadium Series-Spiel 2024 gegen die New York Rangers, bei dem er mit 45 Paraden einen neuen Rekord für die meisten Paraden in einem NHL-Freiluftspiel aufstellte und seinem Team zu einem 6:3-Sieg verhalf. Daneben bestritt er bislang 64 AHL-Spiele für die Utica Comets, bevor er 2024 zum Stammspieler in der Torwartrotation der Devils wurde.

Mit seiner Vertragsverlängerung wird er sich in der neuen Saison mit dem kürzlich erworbenen Goalie Jake Allen um den Job des Backups hinter der ebenfalls neu verpflichteten Nummer eins Jakob Markström duellieren müssen. Allerdings geht man davon aus, dass Daws zunächst in der AHL die Saison beginnen wird, um möglichst viel Spielpraxis sammeln zu können und so seine Entwicklung vorantreiben zu können.

Daws gewann mit Kanada bei der U20-Weltmeisterschaft 2020 die Goldmedaille und stand bei der diesjährigen IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien für eine Partie im Kasten der Ahornblätter.