Tim Stützle bleibt zwar ohne Torbeteiligung, gewinnt aber dennoch mit den Ottawa Senators. Moritz Seider verbuchte hingegen sein zehnte Saisonvorlage, musste allerdings mit Detroit eine Overtime-Niederlage hinnehmen.

Mitchell Marner ist weiter nicht aufzuhalten. Beim 5:4-Sieg nach Verlängerung seiner Toronto Maple Leafs gegen die Calgary Flames baute er mit dem Siegtor und einer Vorlage seine Punkteserie auf 22 Spiele hintereinander aus. Toronto punktete zudem im 14. Spiel (11 Siege davon) in Folge.

Tim Stützle verbuchte zwar keine Torbeteiligung, siegte aber dennoch mit den Ottawa Senators 3:2 bei den Nashville Predators. In etwas mehr als 20 Minuten Spielzeit schoss er dreimal aufs Tor, hatte allerdings ein negativen Plus-Minus-Wert von -1.

Moritz Seider verlor hingegen mit den Detroit Red Wings bei den Dallas Stars 2:3 in der Overtime, gab jedoch die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 durch David Perron, der seine 1.000. NHL-Partie bestritt. In 24:36 Minuten Einsatzzeit verzeichnete Seider fünf Torschüsse, einen Check und hatte einen starken Plus-Minus-Wert von +2. Den entscheidenen Treffer in der Overtime für Dallas markierte Verteidiger Nils Lundkvist.

Die Pittsburgh Penguins bezwangen die Buffalo Sabres mit 3:1. Mann der Spiels war Sidney Crosby, der mit zwei Toren und einer Vorlage an allen drei Treffern der Pens beteiligt war. Teamkollege Kris Letang gab überraschenderweise nur zwölf Tage nach einem leichten Schlaganfall sein Comeback und erhielt mit 22:14 Minuten die meiste Eiszeit seiner Mannschaft. Aus deutscher Sicht stand Sabres-Stürmer JJ Peterka knapp 19 Minuten auf dem Eis und konnte dabei drei Torschüsse verbuchen.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 10.12.22 in der Übersicht:

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 4:1

Montreal Canadiens - Los Angeles Kings 2:4

New York Islanders - Carolina Hurricanes 0:3

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 0:3