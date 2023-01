Lesedauer: ca. 2 Minuten

Moritz Seider verzeichnete bei der 1:5-Heimniederlage seinen elften Assist - es war jedoch nur der Ehrentreffer der Red Wings kurz vor dem Ende.

Gegen die starken New Jersey Devils hatten die Detroit Red Wings keine Chance - vor allem, weil das Team aus dem Garden State seine Chancen nutzte: Mit 27 Torschüssen erzielten sie fünf Treffer und verwerteten dabei zwei von drei Überzahlsituationen zu Toren. Die Red Wings gaben 33 Schüsse auf das Tor der Gäste ab, trafen nur einmal - in Überzahl beim Stand von 0:5 exakt zwei Minuten vor dem Ende und konnten damit nur noch den Shutout für Gäste-Keeper Vitek Vanecek verhindern.

Das Tor erzielte Lucas Raymond auf Zuspiel von Dylan Larkin, der einen öffnenden Aufbaupass von Moritz Seider nutzte, um sich auf dem linken Flügel durchzusetzten und so vor das Tor der Devils zu passen, dass Raymond nur noch aus kurzer Distanz einschieben musste. Zuvor hatten die Hausherren einige gute Chancen liegen lassen und wurden dafür von den New Jersey Devils, die auf Rang zwei in der Metorpolitan Division stehen, bestraft. Zwei Powerplay-Tore im zweiten Drittel ebneten den Weg: Erst traf Devils-Verteidiger Dougie Hamilton selbst mit einem Handgelenkschuss, dann fälschte Nico Hirschier einen Schuss von Hamilton unhaltbar ab. Im Schlussdrittel folgten die weiteren Treffer der Devils durch MacLeod, Holtz und Jack Hughes.



Die Anaheim Ducks sind aktuell das zweitschlechteste Team der Western Conference und stehen auf dem letzten Platz der Pacific Division. Dennoch überraschten sie die Dallas Stars - immerhin Erster der Central Division. Adam Henrique und Mason McTavish trafen im ersten Drittel für die Kalifornier, danach hielt Schlussmann Martin Gibson den Sieg für sein Team fest und gestattete den Stars keinen Treffer.

Schlechtestes Team im Westen - und der gesamten Liga - sind die Chicago Blackhawks. Sie haben nun auf die Ausfälle von MacKenzie Entwistle und Jujhar Khaira - beide wurden auf die Verletztenliste gesetzt - sowie die kurzfristige Erkankung von Tyler Johnson und die Verletzung von Routinier Patrick Kane reagiert: Lukas Reichel wurde von den RockFord IceHogs aus der AHL nach Chicago beordert und soll bereits am Freitag gegen die Arizona Coyotes auflaufen. Im Farmteam der Blackhawks hat der deutsche Nationalspieler in 34 Spielen 36 Punkte erzielt - aus seinen zwölf NHL-Einsätzen steht bislang nur ein Assist zu Buche. Mit ihm wechselt Stürmer Brett Seney vorerst in die Windy City.

Im dritten Spiel der vergangenen Nacht hatte Vizemeister Tampa Bay Lightning bei seinem Gastspiel in Minnesota keine Chance: Mit 5:1 siegten die Hausherren. Dabei erzielte der junge Kanadier Calen Addison im Trikot der Wild ein Tor und zwei Assists. Für die Gäste aus Florida traf nur Brandon Hagel zum zwischenzeitlichen 1:3 aus ihrer Sicht.