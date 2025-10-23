ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Zweite Saisonniederlage

Detroit Red Wings verlieren in Buffalo

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Holger Neumann
HOLGER NEUMANN
Redakteur
Moritz Seider und die Red Wings wurden von der Spitze der Atlantic Division verdrängt. (Foto: dpa/picture alliance/ASSOCIATED PRESS))

Die Montreal Canadiens feiern ihren sechsten Saisonsieg und übernehmen die Führung in der Atlantic Division von den Red Wings.

Moritz Seider war wieder der "Dauerläufer" der Red Wings mit mehr als 26 Minuten Eiszeit. Dennoch konnte er die zweite Saisonniederlage seiner Mannschaft nicht verhindern. Für die Sabres war Jack Quinn der Matchwinner: Der junge Kanadier erzielte den vorentscheidenden Treffer zur 3:2-Führung nach gut vier Minuten im Schlussdrittel und bereitete die ersten beiden Tore der Sabres vor. Josh Doan machte vier Minuten später alles klar für das Ex-Team von JJ Peterka. Colten Ellis feierte im Tor der Sabres sein NHL-Debüt und parierte 27 Schüsse. Für die Red Wings erzielte Emmitt Finnie seinen sechsten Punkt in seinem siebten NHL-Spiel - und zog dadurch mit seinen aktuellen Teamkollegen Moritz Seider und Lucas Raymond gleich, die in ihrer Debüt-Saison 2021/22 auf die gleichen Werte kamen.

Weil gleichzeitig die Montreal Canadiens mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames gewannen, müssen die Red Wings die Tabellenführung in der Atlantic Division vorerst an die Habs abgeben. Mike Matheson entschied die Partie zugunsten Canadiens mit seinem Treffer nach exakt einer Minute in der Verlängerung.

Im Tor der New Jersey Devils feierte der ehemalige Ingolstädter Nico Daws sein Saisondebüt und parierte 29 von 30 Torschüssen der Minnesota Wild. Der 24-jährige Deutsch-Kanadier hatte damit entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg seiner Mannschaft, den sechsten Erfolg der Devils aus sieben Spielen. Bei Minnesota stand Nico Sturm weiterhin verletzungsbedingt nicht im Kader.

