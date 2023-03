Lesedauer: ca. 1 Minute

Sechs Spiele hatten die Red Wings hintereinander verloren, nun waren sie im "Original Six"-Duell gegen die Chicago Blackhawks erfolgreich.

Vier Minuten waren im ewig jungen Duell der beiden Traditionsclubs noch zu spielen, als ausgerechnet Dominik Kubalik, der erst im Sommer aus der Windy City in die Motorstadt gewechselt war, den Siegtreffer für die Red Wings erzielte. Nach einem Bullygewinn der Red Wings in der Zone der Gäste lief er sich am rechten Bullykreis und traf per Handgelenkschuss zur 4:3-Führung - die die Blackhawks nicht mehr egalisieren konnten.

Damit haben die Red Wings ihre Serie von sechs Pleiten in Folge erst einmal gestoppt. Diese hat das Team die Play Offs zwar noch nicht definitiv gekostet, sechs Punkte Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz sind aber eine schwere Hypothek im Schlussspurt der Hauptrunde.

In der Partie hatte Lukas Reichel entscheidenden Anteil am 1:0-Führungstor für die Gäste aus Chicago. Im Zusammenspiel mit Ex-Red Wing Andreas Athanasiou brachte er im Powerplay Taylor Raddish so frei zum Schuss, dass dieser aus kurzer Distanz keine große Mühe hatte. Reichel erhielt rund 19 Minuten Eiszeit, verteilte einen Hit und blockte einen Schuss bei einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz. Auch Moritz Seider verzeichnete einen Assist: Er passte die Scheibe an der blauen Linie quer zu Jake Walman, der sich mit einer geschickten Bewegung etwas Raum verschaffte und dann per Handgelenkschuss aus halblinker Position zum 1:2-Anschlusstreffer einschoss (23.).



Die Vancouver Canucks gewannen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks. Nur wenige Sekunden waren in der Overtime gespielt, da schnappte J.T. Miller sich die Scheibe im eigenen Drittel, ließ in der neutralen Zone einen Gegner aussteigen, lief in die Zone der Ducks und war mit einem trockenen Handgelenkschuss vom rechten Bullykreis erfolgreich - ein schöner Anschluss seines 700. NHL-Spiels.



Angeführt von einem bärenstarkten Marc-Andre Fleury, der 46 Schüsse der parierte, gewannen die Minnesota Wild mit 4:2 bei den Winnipeg Jets. Mason Shaw brachte mit seinem Empty Netter 38 Sekunden vor der letzten Sirene den Auswärtssieg unter Dach und Fach.