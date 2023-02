Lesedauer: ca. 2 Minuten

Moritz Seider steht nach einem 4:1-Erfolg mit den Detroit Red Wings auf einem Playoffrang und JJ Peterka feiert mit den Buffalo Sabres einen Overtime-Sieg gegen Tampa Bay. Niederlagen gab es hingegen für Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken und Nico Sturm im Dienste der San Jose Sharks.

Die Edmonton Oilers siegten überraschend klar mit 7:2 bei den Pittsburgh Penguins. Mann der Partie war einmal mehr Connor McDavid, der vier Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) dem Erfolg beisteuerte. Der unumstrittene Topscorer der Liga hat bereits 109 Scorerpunkte (46 Tore, 63 Vorlagen) in nur 59 Partien gesammelt. Dahinter folgt mit 87 Punkten Teamkollege Leon Draisaitl, der seinen 35. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 in Überzahl erzielte und die 53. Vorlage der laufenden Spielzeit zum 5:1 auflegte. Bereits am vergangenen Dienstag (4:2 gegen Philadelphia) gelang den beiden Superstars der Oilers zeitgleich beim Ausgleichstreffer von Draisaitl ein Meilenstein. Draisaitl markierte seinen 700. Karrierepunkt, während es für McDavid mit einer Vorlage der 800. Scorerpunkt der Laufbahn war. Bei den enttäuschenden Pittsburgh Penguins traf Verteidiger Kris Letang doppelt. Edmonton kletterte nach dem 32. Saisonsieg mit nun 72 Punkten auf den zweiten Platz der Pacific Division. Pittsburgh verpasste es hingegen Plätze gut zu machen und rangiert aktuell mit 63 Punkten einen Zähler hinter einem Wildcard-Platz.

In einem wilden Schlagabtausch durften die Buffalo Sabres um den deutschen Stürmer JJ Peterka (10:11 Minuten Einsatzzeit, Plus-Minus-Wert von -2) einen 6:5-Sieg in der Overtime bei den Tampa Bay Lightning bejubeln. Den Siegtreffer markierte Verteidiger Ilya Lyubushkin per Alleingang in Unterzahl mit seinem ersten Saisontor nach 1:41 Minute in der Verlängerung. Bester Akteur war allerdings Sabres-Angreifer Tage Thompson, der mit den Saisontoren Nummer 37, 38 und 39 bereits seinen vierten Hattrick der laufenden Saison erzielte. Auf Seiten des Ex-Champions Tampa Bay, der im Schlussabschnitt einen 3:5-Rückstand aufholte, war Brayden Point mit vier Punkten (ein Tore, drei Vorlagen) punktbester Spieler. Buffalo liegt mit 62 Punkten nur zwei Punkte außerhalb der Playoffs.

Die Detroit Red Wings rückten durch einen 4:1-Erfolg gegen die New York Rangers mit 64 Punkten auf den letzten Wildcard-Platz in der Eastern Conference, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt. Der ehemalige Rangers-Stürmer Andrew Copp (ein Tor, zwei Vorlagen) und seine beiden Reihenkollegen Michael Rasmussen (ein Tor, eine Vorlage) und David Perron (zwei Vorlagen) waren die Matchwinner, des siebten Erfolgs aus den vergangenen acht Partien. National-Verteidiger Moritz Seider stand 20:37 Minuten auf dem Eis und überzeugte vor allem in der Defensive mit sechs geblockten Schüssen.

Die Seattle Kraken unterlagen vor heimischer Kulisse knapp mit 5:6 gegen Ligaprimus Boston Bruins (44, Siege, 93 Punkte). Dabei gelang Jaden Schwartz für Seattle erst in der 56. Minute die 5:4-Führung, bevor Boston durch Brandon Carlo (57.) und Jake DeBrusk (59.) die Partie spät drehte. Philipp Grubauer verzeichnete bei seinem 23. Saisoneinsatz 27 Paraden bei sechs Gegentoren. Trotz der Niederlage bleiben die überraschend starken Seattle Kraken (70 Punkte) in der hart umkämpften Pacific Division auf einem Playoffplatz.

Zwar durfte Nico Sturm mit seinem 12. Saisontor und dem 18. Scorerpunkt neue persönliche Bestmarke bejubeln, doch ansonsten gab es für die San Jose Sharks bei der 2:6-Niederlage gegen die Nashville Predators wenig Freude. San Jose liegt mit nur 47 Punkten bereits mit 20 Zähler weit abgeschlagen hinter einem Wildcard-Rang.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 23.02.2023 in der Übersicht:

Washington Capitals – Anaheim Ducks 2:4

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 5:6 n.V.

Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 2:7

New Jersey Devils – Los Angeles Kings 4:3 n.V.

Columbus Blue Jackets – Minnesota Wild 0:2

Detroit Red Wings – New York Rangers 4:1

St. Louis Blues – Vancouver Canucks 2:3 n.V.

Vegas Golden Knights – Calgary Flames 4:3 n.V.

Seattle Kraken – Boston Bruins 5:6

San Jose Sharks – Nashville Predators 2:6