Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Detroit Red Wings revanchieren sich nur 24 Stunden nach der knappen Niederlage in Boston und gewinnen vor heimischer Kulisse mit 5:3. Die Ottawa Senators müssen eine schmerzliche Niederlage im Playoff-Kampf hinnehmen.

Den Detroit Red Wings ist am Sonntag ein 5:3-Achtungserfolg gegen die Boston Bruins gelungen. Noch 24 Stunden zuvor unterlag Detroit in Boston knapp mit 2:3. Die Bruins stellten damit einen neuen NHL-Rekord auf, in dem sie nach nur 64 Spielen 50 Saisonsiege verbuchten, so schnell wie keinem anderem Team zuvor. Zudem qualifizierten sich die Mannen aus dem US-Bundesstaat Massachusetts frühzeitig als erstes Team für die Endrunde. Aber zurück zum Sieg der Red Wings, bei denen vor allem Moritz Seider (22:43 Minuten Einsazzeit) mit einem Tor und einer Vorlage zu einem der Matchwinner gehörte. Der 21-jährige Nationalverteidiger markierte seinen fünften Saisontreffer sehenswert, als er in Unterzahl den Puck an der eigenen blauen Linie erkämpfte und per Alleingang in Stürmer-Manier zum 2:0 einnetzte. Bis zur 36. Spielminute erspielte sich Detroit eine 4:0-Führung, bevor die Bruins per Kraftakt durch Matt Grzelcyk, Jake DeBrusk und David Pastrnak bis zur 47. Minute wieder auf 3:4 herankamen. Erst Andrew Copp erlöste die Gastgeber per Emptynetter in der Schlussminute zum vielumjubelten 5:3. Zum Mann der Partie avancierte Dylan Larkin, der dem Erfolg ein Tor und zwei Vorlagen beisteuerte. Trotz des Sieges fehlen den Red Wings (69 Punkte) aktuell sieben Punkte auf den letzten Wildcardplatz, den die New York Islanders belegen.

Die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Partien mussten die Ottawa Senators mit 1:5 bei den Calgary Flames hinnehmen. Immerhin gelang Tim Stützle mit seinem bereits 32. Saisontor der Ehrentreffer für die Sens, die mit 70 Punkten sechs Zähler Rückstand auf einen Wildcardrang aufweisen.



Nach seinem Glanzauftritt am Samstag mit 37 Paraden beim 5:2-Erfolg seiner St. Louis Blues gegen die Columbus Blue Jackets, musste Torhüter Thomas Greiss wieder auf der Bank Platz nehmen und mit ansehen, wie sein Team gegen den Tabellenführer der Pacific Division den Vegas Golden Knights mit 3:5 unterlag. Bei Vegas kam Goalie Jiri Patera (30 Paraden) zu seinem NHL-Debüt und der Tscheche feierte direkt seinen ersten Karriere-Sieg. Auch für seinen 22-jährigen Teamkollegen Pavel Dorofeyev war es in seinem vierten NHL-Spiel eine besondere Partie, da er sein erstes NHL-Tor ungewollt mit dem Kopf zum 4:3-Siegtor erzielte und zusätzlich auch seine erste Torvorlage der jungen NHL-Laufbahn markierte.

In den weiteren Partien bezwangen die New Jersey Devils im Spitzenspiel der Metropolitan Division Tabellenführer Carolina Hurricanes mit 3:0 und zogen mit den Canes nach Punkten gleich (beide 94). Die Pittsburgh Penguins feierten ein knappes 3:2 nach Overtime gegen die New York Rangers, Winnipeg bezwang Tampa Bay mit 3:2, Minnesota unterlag den Arizona Coyotes 4:5 in der Verlängerung und die Nashville Predators siegten ebenfalls 5:4 in der Overtime gegen die Anaheim Ducks.