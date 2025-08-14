Vor 37 Jahren ging Wayne Gretzky nach L.A.

Der Trade, der die NHL veränderte

14.08.2025, 16:24 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Dieses Geschäft schlug ein wie die berühmte Bombe und veränderte schlagartig das Gesicht der NHL. Wayne Gretzky, die kanadische Eishockey-Ikone zog es vor 37 Jahren von den Edmonton Oilers in die kalifornische Glitzerwelt, in die Filmhauptstadt Los Angeles. Doch wie kam es dazu?

Verlassen wir für diese kleine Geschichtsreise unsere moderne Zeit und wechseln in die Play-off-Phase der NHL in der Saison 1987/88. Von 32 teilnehmenden Mannschaften träumten damals vielleicht einige, tatsächlich spielten nur 21 Teams in der stärksten Liga der Welt. Kanada hatte nicht nur bei den Spielern das sagen, auch die drei besten Vorrundenteams kamen aus dem Land des Ahornblattes. Die Calgary Flames holten sich die Presidents’ Trophy, also den Titel für die punktbeste Mannschaft der Hauptrunde, vor den Montreal Canadiens und den Edmonton Oilers. Mit den Boston Bruins tauchte erst auf Rang vier ein amerikanisches Team auf. In den beiden wichtigsten Spielerstatistiken konnte sich lediglich US-Keeper Tom Barrasso in die kanadische Phalanx hineinspielen. Zwischen 1984 und 1988 gewannen die Edmonton Oilers viermal die Meisterschaft, lediglich 1986 unterbrochen von Montreal.

In dieser von kanadischen Topteams dominierten Liga beherrschten auch die kanadischen Spieler die NHL, sie stellten 80 Prozent. Und sie verdienten Gelder, für die die heutigen NHL-Spieler nur ein müdes Lächeln übrig haben. Bis auf die zwei Superstars, Wayne Gretzky (Edmonton) und Mario Lemieux (Pittsburgh), erhielten alle Akteure weniger als eine Million Dollar pro Jahr. Der Durchschnittslohn lag bei etwa 125.000 Dollar.

Und mitten in diese noch relativ beschauliche Eishockeywelt betrat am Ende der achtziger Jahre ein Visionär die Bühne. Auftritte dieser Art war er gewöhnt, denn er war gleichzeitig Antiquitätenhändler, Münzensammler und Filmproduzent. Sein Name ist Bruce McNall und er hatte den Ruf, ein „Mover“ und „Party-Löwe“ zu sein. Und er sah ein Business, wo andere zusammenzuckten. Vielleicht war er, obwohl McNall die Geschichte vermutlich nicht kannte, eine Art Pendant eines gewissen Kölner Präsidenten Jochem Erlemann, der zehn Jahre zuvor mit dem Kauf des deutschen Nationalspielers Erich Kühnhackl für die Kölner Haie die kleine deutsche Eishockey-Welt ebenfalls dramatisch veränderte.

McNall wusste jedenfalls, dass die bis dahin bieder auftretenden Los Angeles Kings mit einer Cinderella-Story zu einer der heißesten Adressen im nordamerikanischen Eishockey werden würden. Und grob gesagt ist er der Urvater der späteren Gary-Bettman-Idee, die NHL expandieren zu lassen bis mittlerweile 32 Teams.

Doch gehen wir noch einmal zurück in der Geschichte und zwar in den Januar 1988. Der Eigentümer der Kings, Dr. Jerry Buss, verkaufte seine Anteile, vermutlich aus Frust, an Bruce McNall. Bis dahin hatten ihm die Kings fast nur Verluste gebracht und er behauptete verzweifelt: „Es gibt in Kalifornien weit über eine Million Kanadier, aber die sind wohl nur hier, weil sie von Eishockey die Nase voll haben.“

Glaubte McNall wirklich an das Geschäft? Natürlich und er wusste auch, dass nur ein Knaller ihm die notwendige Publicity bringen konnte. Ein Superstar musste her – und an wen dachte man in jenen Tagen? Natürlich fielen Namen wie Denis Savard, Luc Robitaille und Dale Hawerchuk, aber McNall wollte nur den Größten, und das ist Wayne Gretzky.

Selbstverständlich ist es nicht leicht, einen Superstar einem anderen Team abspenstig zu machen, aber es gibt manchmal Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich nur schwerlich fassen lassen. Eines dieser Dinge ist die Liebe. 1984 lernte die amerikanische Schauspielerin Janet Jones (1983: Staying Alive, 1985 A Chorus Line, 1988: Police Academy 5) bei der Fernsehshow Dance Fewer Wayne Gretzky kennen und lieben. Im Juli 1988 folgte die Hochzeit in Edmonton und im August 1988 kam die Anfrage von McNall an den damaligen Oilers-Besitzer Peter Pocklington. Der zu dem Zeitpunkt 47-jährige Kanadier, der 1977 die Oilers als Eigentürmer übernommen hatte, brauchte im Sommer 1988 finanzielle Mittel und im gleichen Zeitraum stand das Ehepaar Gretzky vor der Frage, wo man leben wollte. Frau Gretzky wollte in Los Angeles bleiben, Wayne Gretzky in Edmonton. Da kam das Angebot von Bruce McNall gerade recht.

Im Tausch des Jahrhunderts wurden sechs Spieler und Draftrechte gehandelt. Die Los Angeles Kings erhielten neben Wayne Gretzky noch Marty McSorley (1076 NHL-Spiele) und Mike Krushelnyski (1036 NHL-Spiele). Die Edmonton Oilers bekamen im Gegenzug aus Los Angeles Martin Gelinas (1420 NHL-Spiele), Jimmy Carson (681 NHL-Spiele), drei Draftrechte und immerhin noch zusätzliche 15 Millionen Dollar.

Heute sind Janet und Wayne Gretzky immer noch glücklich, haben fünf Kinder und der Superstar lebt, ohne Hockeyallüren zurückgezogen in Los Angeles.

Bruce McNall, der Macher, musste zwischenzeitlich, nach einer Aufdeckung krimineller betrügerischer Machenschaften, ins Gefängnis. 2001 verließ er das Gefängnis in Boron, von den Insassen „Country-Club“ genannt, und lebt in Kalifornien. McNall hat jedoch das Eishockey-Business nicht nur in Los Angeles, sondern in der gesamten NHL revolutioniert. So sah er bereits Anfang der neunziger Jahre die Wichtigkeit des Fernsehmarktes. Er bewunderte die Leistung des damaligen NBA-Comissioners David Stern und er wollte einen ähnlichen Posten in der NHL einführen. Stern empfahl daraufhin einen aufstrebenden NBA-Manager mit Namen Gary Bettman. Jener wurde kurz darauf NHL-Commissioner und ist mittlerweile seit 30 Jahren im Amt.