Bis vier Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit führten die Vegas Golden Knights – wurden dann aber von den äußerst effizienten Dallas Stars bestraft.

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 3:1

Play-off-Stand: 4:1

Zwei Strafen wurden den Vegas Golden Knights im Spiel 5 des Western Conference Finals zum Verhängnis. In Überzahl glichen die Dallas Stars spät im dritten Abschnitt aus und erzielten nach etwas mehr als dreieinhalb Minuten in der Verlängerung durch Denis Gurianov den Siegtreffer. Die Vegas Golden Knights starten nun in den Sommerurlaub – die Dallas Stars ins Stanley Cup-Finale.

Dabei hatten die Goldenen Ritter aus dem Wüstenstaat Nevada durch Tore von Chandler Stephenson im ersten Drittel und Reilly Smith nach nur 15 Sekunden im Schlussabschnitt scheinbar sicher geführt. Nach gut 50 Minuten schaffte Jamie Benn schließlich den Anschluss, dann kam der große Moment von Hattrick- und Overtime-Held Joel Kiviranta: Einen Klingberg-Schuss von der blauen Linie fälschte ein Vegas-Verteidiger ab, so dass Torwart Lehner nur noch mit dem Schoner zur Seite abwehren konnte. Den Abpraller lupfte Kiviranta aus kurzer Distanz unter die Latte zum Ausgleich für Texaner. Golden Knights-Stürmer hatte wegen eines Beinstellens gegen Roope Hintz auf der Strafbank gesessen.

In der Verlängerung musste dann Zach Whitecloud auf der Strafbank Platz nehmen. Er hatte den Puck über das Plexiglas geschossen und erhielt eine kleine Strafe wegen Spielverzögerung. Auch diese nutzten die Stars eiskalt aus: Klingberg passte die Scheibe von der blauen Linie an den rechten Bullykreis, von wo aus der Rookie Gurianov mit einem wuchtigen Direktschuss in die kurze Ecke über Lehners Fanghand traf und die Dallas Stars nach 20 Jahren Abstinenz wieder ins Stanley Cup-Finale beförderte.



Erstmals in dieser Endrunde verloren die Golden Knights ein Spiel, in dem sie zu Beginn des letzten Drittels in Führung lagen. Umgekehrt gelang es den Stars in diesen Play-offs zum zweiten Mal, einen Rückstand im Schlussabschnitt wettzumachen. Denis Gurianov ist zudem der erste Liga-Neuling seit Adam Henrique von den New Jersey Devils vor acht Jahren, der sein Team ins Finale schießt.



Dort treffen die Stars entweder auf die New York Islanders oder Tampa Bay Lightning. Letztere können bereits heute Abend den Texanern folgen in den ultimativen Showdown dieser ganz besonderen Saison.