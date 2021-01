Lesedauer: ca. 1 Minute

Wie schon in den vergangenen Jahren übertragt DAZN auch zukünftig die beste Eishockey Liga der Welt. Dies verkündete der Streamingdienst via Twitter.

Jetzt den Gratismonat bei DAZN sichern und die neue NHL-Saison live & im Replay schauen!



In der neuen NHL-Saison wird DAZN weiterhin Spiele aus der NHL live übertragen. Los geht es in der heutigen Nacht, wo der Streamingdienst den Auftakt in die neu Saison mit gleich zwei Spielen übertragt. Um 23:30 Uhr empfangen die Philadelphia Flyers die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby. Um 2 Uhr geht es direkt weiter mit dem aktuellen Titelverteidiger. Die Tampa Bay Lightning empfangen die Chicago Blackhawks in der Amalie Arena. Danach geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr, mit dem Spiel St. Louis Blues gegen die Colorado Avalanche weiter. Bei den Colorado Avalanche wird vermutlich Philipp Grubauer im Tor stehen. Am Wochenende stehen außerdem noch die Begegnungen Boston Bruins – New Jersey Devils am Samstag (19 Uhr), sowie Washington Capitals – Pittsburgh Penguins am Sonntag (18 Uhr) auf dem DAZN-Programm.