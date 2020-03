Lesedauer: ca. 1 Minute

Ihr wolltet ihn, ihr habt ihn bekommen! Am Freitag, den 27.03.2020 war Moritz Seider von den Grand Rapids Griffins / Detroit Red Wings bei uns im Livestream zu Gast und hat sich etlichen Fragen gestellt!

Das ganze Interview könnt ihr ab sofort auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Hier erzählt uns der Shooting-Star, wie er seine Zeit in Amerika sieht und wie er sein Weg selber gesehen hat und wie viele Scorerpunkte er in der kommenden Saison erzielen wird, sowie was er gerne am Deutschen Eishockey ändern würden.