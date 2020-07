Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nun ist raus: Nach Monaten des Warten hat das 32. Mitglied der National Hockey League einen Namen. Es sind die Seattle Kraken.

Dies gab CEO Tod Leiweke in der Baustelle der Climate Pledge Arena vor den Bauarbeitern am Donnerstag bekannt.

Bereits am 4. Dezember 2018 hatte die NHL die Aufnahme des Teams aus dem Nordwesten der USA bekanntgegeben. Die Namensvergabe zog sich lange hin. Bereits bei den Vegas Golden Knights gab es Verzögerungen, um rechtliche Streitigkeiten um den Klubnamen zu vermeiden. Zuletzt hatte die Oak View Group als Eigner des Teams in Seattle die Bekanntgabe des Namens auch aufgrund der Corona-Pandemie vermieden, damit die „Geburt“ des Teams nicht in schlechten Nachrichten untergeht. Nun scheint es gepasst zu haben, immerhin nimmt die NHL am 1. August den Spielbetrieb mit den auf 24 Mannschaften erweiterten Play-offs wieder auf.

Die Eishockey-Tradition in Seattle ist groß. Immerhin waren die Seattle Metropolitans das erste Teams, das 1917 den Stanley-Cup in die USA holen konnte. Damals besiegte der Champion der Pacific Coast Hockey Association die Montreal Canadiens. Zwei Jahre später standen sich beide Teams erneut im Kampf um den Stanley-Cup gegenüber. Allerdings wurde diese Serie aufgrund der Pandemie der Spanischen Gruppe beim Stand von 2:2 Siegen abgebrochen. Diese Serie ist als „not completed“ in den Stanley-Cup eingraviert. Auch das Minor-League-Team Seattle Totems und das 1971 gegründete Junioren-Team Seattle Thunderbirds (WHL) stehen für die Eishockey-Tradition in Seattle.

Die Seattle Kraken werden den Spielbetrieb zur NHL-Saison 2021/22 aufnehmen.