Radek Faksa erzielte den entscheidenden Treffer nach 44 Sekunden im Schlussdrittel für die Texaner.

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:1

Playoff-Stand: 4:3

Die Vegas Golden Knights werden ihren Titel nicht verteidigen können. Sie verloren das alles entscheidende Spiel 7 bei den Dallas Stars mit 1:2 aus ihrer Sicht. Radek Faksa erzielte den entscheidenden Treffer nach 44 Sekunden im Schlussdrittel für die Texaner, als er Adin Hill im Kasten der Gäste aus Nevada mit einem Rückhandschuss vom rechten Bullypunkt überraschte. Zuvor hatten Wyatt Jonston, Mann für die wichtigen Tore bei den Stars, und Brett Howden für die Golden Knights getroffen.

"Wir wollten diese Serie unbedingt gewinnen und unsere Chance nutzen", sagte Stars-Trainer Pete DeBoer nach dem Spiel. "Wir hatten das Gefühl, dass wir das ganze Jahr über vieles richtig gemacht haben, um den ersten Platz (der Western Conference, red.) zu erreichen, und dann zieht man ein Team wie Vegas. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie ein stärkeres Team hatten als letztes Jahr."

Die Stars werden nach ihrer Aufholjagd in der zweiten Runde auf die Colorado Avalanche treffen, die die Winnipeg Jets in fünf Spielen ausschalteten.

New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:3

Playoff-Stand: 1:0

Presidents Trophy-Gewinner New York Rangers eröffnete in der vergangenen Nacht die zweite Runde der diesjährigen Playoffs mit dem ersten Heimspiel gegen den Divisionsrivalen Carolina Hurricanes. Das gewannen die Blue Shirts mit 4:3, das entscheidende Tor erzielte Artemi Panarin nach gut acht Minuten im Schlussdrittel. Er überwand Fredrik Andersen im Tor der Canes mit einem Handgelenkschuss aus halblinker Position, der dem dänischen Schlussmann zwischen rechtem Arm und Hüfte durchrutschte. Panarins Tor war sein 124. Punkt in dieser Saison (52 Tore, 72 Assists) einschließlich der Playoffs, womit er mit Jaromir Jagr (2005-06) gleichzog und Rekord für Punkte in einer Spielzeit der Rangers einstellte.

Zudem erzielte New Yorks schwedischer Stürmer Mika Zibanejad zwei Tore und einen Assist und steht somit nach nur fünf Playoff-Partien bei zehn Scorerpunkten.