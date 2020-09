Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Dallas Stars gewinnen Spiel 1 gegen die Vegas Golden Knights denkbar knapp mit 1:0. Dabei kann Dallas mit einer starken Abwehrleistung den Gegner dominieren.

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 0:1

Play-off-Stand: 0:1

Anton Khudobin, Torhüter der Dallas Stars, feierte seinen ersten Playoff-Shutout beim 1:0-Erfolg in Spiel 1 des Conference Finales gegen die Vegas Golden Knights. Der 34-jährige Russe parierte 25 Schüsse und war insbesondere im Schlussabschnitt mit 13 Paraden ein großer Rückhalt für sein Team. Den Grundstein des Erfolgs legten die Stars bereits nach 2:36 Minuten, als Verteidiger John Klingberg mit dem ersten Torschuss zum 1:0 vollendete. Das spielte in die Karten der Texaner, die mit einer starken Defensivleistung das Spiel fortan kontrollierten. Die Offensive der Golden Knights fand wegen der konsequenten Abwehrarbeit von Dallas überhaupt nicht zu ihrem Spiel. „Das war Wahnsinn", schwärmte Khudobin von seinen Mitspielern. „Wenn die Jungs vor dir kämpfen, die Schüsse blocken, sich blaue Flecken holen, Checks fahren und niemals aufgeben, ist das unglaublich." Nach nur zwölf Schüssen in den ersten beiden Spielabschnitten, warfen die Mannen aus Vegas nochmal alles nach vorne. Zwar widerspiegelte sich das anhand von 13:2-Torschüssen - zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus. Eine ebenfalls starke Partie mit 24 Paraden lieferte Knights-Keeper Marc-Andre Fleury, der zu seinem vierten Postseason-Einsatz der laufen Saison kam.Ein enttäuschter Vegas-Verteidiger Nate Schmidt meinte nach dem Spiel: „Wir haben viel zu lange gebraucht, um unseren Rhythmus zu finden. Uns hat über weite Strecken schlicht und ergreifend das Feuer gefehlt, das man in so einem Duell benötigt. Im letzten Drittel haben wir besser gespielt. Aber am Ende war das heute zu wenig. In den nächsten Spielen müssen wir wieder entschlossener und aggressiver zu Werke gehen."