Nachdem Corey Crawford im Oktober zu den New Jersey Devils wechselte, gab er nun seinen Rücktritt aus der NHL bekannt. In den vergangenen beiden Saisons verpasste der 36-jährige 80 Spiele wegen Gehirnerschütterungen.

Am Samstag gab Torhüter Corey Crawford seinen Rücktritt aus der NHL bekannt. „Ich habe das Glück gehabt, eine lange Karriere als professioneller Eishockeyspieler zu haben", sagte der 36-jährige. „Ich wollte meine Karriere fortsetzen, aber ich denke, dass ich dem Eishockeyspiel alles gegeben habe, was ich kann und ich habe entschieden, dass es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Ich möchte mich bei der Organisation der New Jersey Devils dafür bedanken, dass sie meine Entscheidung verstanden und unterstützt haben. Ich möchte mich bei der Organisation der Chicago Blackhawks dafür bedanken, dass sie mir die Chance gegeben haben, meinen Kindheitstraum zu leben." Im Jahre 2013 und 2015 gewann Crawford den Stanley Cup mit den Chicago Blackhawks. Nachdem er alle seiner 14 Spielzeiten mit den Blackhawks absolvierte, unterschrieb der Kanadier erst im Oktober einen Zweijahresvertrag bei den New Jersey Devils mit einem Gesamtwert von 7,8 Millionen US-Dollar. Im Trainingslager der Devils fehlte Crawford fünf Tage hintereinander, bevor er sich am Freitag aus persönlichen Gründen hatte beurlauben lassen. In den vergangenen beiden Saisons verpasste Crawford 80 Spiele wegen Gehirnerschütterungen. Von 488 Hauptrunden-Spielen konnte er 260 Siege verbuchen. Dabei verzeichnete er eine Fangquote von 91,8 Prozent, 2,45 Gegentore pro Spiel und 26 Shutouts. In 96 Playoff-Partien verbuchte Crawford 52 Siege (meiste Siege als Torhüter bei den Blackhawks), eine Fangquote von 91,8 Prozent, 2,38 Gegentore pro Spiel und fünf Shutouts. In den Spielzeiten 2012-13 und 2014-15 wurde er mit der Jennings Trophy ausgezeichnet, die für die wenigsten Gegentore in der regulären Saison vergeben wird. Zudem wurde er mit Kanada im Jahre 2017 Weltmeister.