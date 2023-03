Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auch Leon Draisaitl punktet bei der Premiere des gerade erst aus Nashville verpflichteten Mathias Ekholm zum zehnten Mal in Folge.

Es geht eng zu in der Western Conference: Zwischen dem letzten Play Off-Platz und den Top-Plätzen der beiden Divisions liegen gerade einmal fünf (Central) bzw. sechs Punkte (Pacific). Insofern ist in der Schlussphase jeder einzelne Sieg wichtig. Die Edmonton OIlers, die sich für das letzte Viertel der Hauptrunde im Tausch gegen Tyson Barrie mit dem schwedischen Verteidiger Mathias Ekholm verstärkt haben, haben dies offenbar verinnerlicht und ihr Heimspiel gegen Toronto Maple Leafs klar und souverän mit 5:2 gewonnen.

Dabei traf Connor McDavid erneut doppelt: Nach vier Minuten staubte er in Überzahl nach einem abgewehrten Schuss von Leon Draisaitl ab zur frühen 1:0-Führung für die Gäste, dann zündete er nur eineinhalb Minuten nach dem Ausgleich der Gäste den Turbo und überwand Ilja Samsonov mit einem ansatzlosen Flachschuss aus halblinker Position. Er steht damit bei 115 Punkten aus 61 Spielen. Das entspricht einem Schnitt von 1,88 Punkten pro Spiel.

Zach Hyman, Ex-Spieler der Leafs und gebürtig aus Toronto, stellte noch im ersten Drittel auf 3:1. Die Vorarbeit leistete neben Connor McDavid Verteidiger Mathias Ekholm, der bei seinem Debüt im OIlers-Trikot eine ordentliche Leistung ablieferte: Er gab zwei Torschüsse ab, verteilte drei Hits, blockte zwei Schüsse und ging mit einem Wert +2 aus dem Spiel.

Im Mitteldrittel erhöhten die Gastgeber auf 5:1, ehe Mitch Marner im Schlussabschnitt noch einmal verkürzen konnte. Die Oilers festigen damit Platz 3 in der Pacific Division und liegen nur vier Punkte hinter den führenden Vegas Golden Knights (78) und zwei hinter den zweitplatzierten Los Angeles Kings (76).



Die Vegas Golden Knights haben sich mit dem Defensiv-Stürmer Teddy Blueger von den Pittsburgh Penguins verstärkt. Im Tausch für den Letten wechseln ein Minor League-Verteidiger sowie ein Draft Pick nach Pennsylvania. Die Los Angeles Kings haben ihren Torwart Jonathan Quick, der seine bisher 16 NHL-Spielzeiten ausschließlich in der Stadt der Engel verbracht und zwei Cups mit den Kings gewonnen hat, durchaus überraschend an die Columbus Blue Jackets abgegeben. Im Gegenzug wechseln Torwart Joonas Korpisalo und Verteidiger Vladislav Gavrikov nach Kalifornien. Die Arizona Coyotes gaben unterdessen ihre Verteidiger Shayne Gostisbehere nach Carolina und Jakob Chychrun an die Ottawa Senators ab. Sie erhielten im Tausch einige Draft Picks, um ihren Neuaufbau voranzutreiben.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 2:3 (OT)

Dallas Stars - Arizona Coyotes 4;2

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 5:7

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:2

Anaheim Ducks - Washington Capitals 2:3 (OT)