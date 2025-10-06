Vertrag mit einem Gesamtwert von 25 Millionen US-Dollar

Connor McDavid bleibt zwei weitere Jahre bei den Edmonton Oilers

06.10.2025, 20:35 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Edmonton Oilers können sich mit dem besten Eishockeyspieler der Welt auf ein neues Arbeitspapier bis Ende der Saison 2027/28 einigen.

Connor McDavid hat seinen Vertrag bei den Edmonton Oilers um zwei Jahre verlängert. Wie das Team am Montag bekanntgab, umfasst die neue Vereinbarung ein Gesamtvolumen von 25 Millionen US-Dollar. Damit setzt der 28-jährige Kapitän ein klares Zeichen für seine Zukunft und die seiner Mannschaft. Einerseits verzichtet er auf viel Gehalt und ermöglicht so den Kanadiern mehr Budget unter dem Salary Cap für weitere Verstärkungen zu haben. Andererseits hat er sich auf einen Brückenvertrag eingelassen, womit er die kommenden drei Jahre beobachten kann, ob sich sein großes Ziel Stanley Cup verwirklichen lässt oder andernfalls könnte er den Wunsch entwickeln, neue Wege zu gehen, falls Edmonton seine sportliche Vision nicht glaubhaft umsetzt.

„Connors Engagement für unser Team und unsere Stadt wird nur von seinem unerschütterlichen Ziel übertroffen, den Stanley Cup zurück zu den Fans der Edmonton Oilers zu bringen“, erklärte Stan Bowman, General Manager der Oilers, in einer offiziellen Mitteilung.

Der Vertrag liegt deutlich unter dem Rekorddeal von Kirill Kaprizov, der kürzlich bei den Minnesota Wild für acht Jahre und 136 Millionen US-Dollar verlängert hatte. Laut ESPN-Reporter Greg Wyshynski traf McDavid am Montag die Entscheidung, in Edmonton zu bleiben, und einigte sich kurz darauf mit dem Club auf die Vertragsdetails. Damit enden sämtliche Spekulationen über einen möglichen Abschied des dreimaligen Hart-Trophy-Gewinners, der ohne diese Einigung im Sommer 2026 zum Free Agent geworden wäre.

Bereits im Vorfeld der Saison 2025/26 hatte McDavid mehrfach betont, dass er sich mit der Entscheidung Zeit lassen wolle – jedoch stets mit der klaren Absicht, weiterhin in Edmonton um den Titel zu kämpfen. In den vergangenen beiden Jahren war er mit den Oilers diesem Ziel bereits sehr nahegekommen: zweimal in Folge erreichte das Team das Stanley-Cup-Finale, scheiterte jedoch jeweils an den Florida Panthers.

In der Saison 2024/25 erzielte er in 67 Spielen 100 Punkte (26 Tore, 74 Assists) – eine Statistik, die von manchen Beobachtern sogar als „Schwächephase“ bezeichnet wurde, was seine überragende Konstanz unterstreicht. Seit seinem NHL-Debüt hat der kanadische Superstar in 712 Spielen 1.082 Punkte gesammelt und rangiert mit durchschnittlich 1,52 Punkten pro Spiel auf Platz drei der ewigen Bestenliste der Liga.

Mit der neuen Vertragsverlängerung ist die sportliche Zukunft McDavids und der Oilers vorerst gesichert. Nun richtet sich der Fokus wieder auf das Eis: Gemeinsam will man endlich den letzten Schritt gehen und den Stanley Cup nach Edmonton zurückholen – dorthin, wo die goldene Ära des Eishockeys in Kanada einst begann.