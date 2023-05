Lesedauer: ca. 1 Minute

Während die Vegas Golden Knights trotz der überragenden Leistung von Leon Draisaitl unbeeindruckt mit 1:0 im Conference-Halbfinale in Führung gehen, lassen die Carolina Hurricanes den New Jersey Devils keine Chance.

Trotz einer überragenden Leistung des deutschen Superstars Leon Draisaitl mit vier Toren, verloren die Edmonton Oilers ihr Auftaktspiel des Conference-Halbfinales bei den Vegas Golden Knights Knights mit 4:6.

Draisaitl brachte die Kanadier früh in Führung, doch Vegas antwortete mit drei unbeantworteten Toren zum 3:1, bevor Draisaitl das 2:3 und und 3:3 markierte. Nach der erneuten Zwei-Tore-Führung der Golden Knights reichte es nur noch zum Anschlusstreffer des 27-jährigen Kölners. Jack Eichel machte per Emptynetter die 1:0-Serienführung für Vegas klar. Draisaitl führt die Liga mit elf Toren und 15 Scorerpunkten in beiden Wertungen nach nur sieben Playoff-Spielen an.

„Es ist definitiv ein anderes Team, ein anderes System, aber wir waren insgesamt einfach nicht gut genug“, sagte Draisaitl auf der NHL-Website. „Es ist nicht einmal annähernd so, wie wir spielen und wie wir erfolgreich spielen. Wir müssen weitermachen und wir werden besser."

Im zweiten Spiel der vergangenen Nacht machten die Carolina Hurricanes vor heimischer Kulisse beim 5:1 gegen die New Jersey Devils kurzen Prozess und gingen mit 1:0 in der Serie in Führung. Der Schweizer Devils-Schlussmann Akira Schmid, der in der ersten Runde noch der Garant für das Weiterkommen gegen die New York Rangers war, hatte zu Beginn des zweiten Drittels nach dem dritten Gegentreffer bei nur acht Paraden Feierabend. Spiel 2 der Serie findet am kommenden Freitag erneut in Carolina statt.

Die Ergebnisse von Mittwoch, 03.05.2023 in der Übersicht:

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:1

Serienstand: 1:0

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 6:4

Serienstand: 1:0