Damit kommt es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum richtungsweisenden Spiel 5, nach dem eine der beiden Mannschaften nur noch ein Sieg zum Weiterkommen fehlen wird.

Das waren keine guten Nachrichten für die New York Rangers im vierten Spiel des Conference Finals gegen Tampa Bay Lightning. Neben der zweiten Niederlage hintereinander und dem daraus resultierenden Serienausgleich des amtierenden Meisters war es vor allem die Art, wie sie die beiden Spiele abgegeben haben. Andrey Vasilevskiy im Tor der Bolts ist mit nur einem Gegentor und 97,1 Prozent abgewehrten Schüssen der Rangers wieder der Fels in der Brandung, der es dem Gegner schwer macht, ein Tor zu erzielen: Sein Gegenüber Igor Shesterkin war in den letzten beiden Spielen sicher nicht schlecht, aber er hat eben keine spielentscheidenden Paraden gezeigt. Und die Rangers haben in den Spielen 3 und 4 kein 5-gegen-5-Tor erzielt.



Der amtierende Meister erwischte einen Start nach Maß in die Partie: Pat Maroon, der zwar nicht viele Tore schießt, aber meist sehr wichtige, staubte nach einem Schuss von Zach Bogosian ab zur Führung nach gut zweieinhalb Minuten. Im MIttelabschnitt stellte Nikita Kucherov auf 2:0, als er nach einem Scheibengewinn von Ondrej Palat präzise an der blauen Linie der Rangers angespielt wurde und seinen Alleingang mit einem platzierten Schuss "durch die Hosenträger" von Shesterkin abschloss. Nach knapp fünf Minuten im Schlussabschnitt fiel dann die Vorentscheidung zugunsten der Bolts: Kapitän Steven Stamkos traf erneut per Abstauber nach einem Schuss von Ondrej Palat. Artemi Panarin verkürzte in der Shclussphase noch einmal für die Gäste aus New York, aber neun Sekunden vor dem Ende machte Ondrej Palat mit dem Treffer ins leere Tor der Rangers endgültig den Deckel auf dieses Spiel.



Damit kam es zum ersten Mal seit 1991 in einem Conference Final dazu, dass die ersten vier Spiele alle von der Heimmannschaft gewonnen wurden. Mit dem Momentum aus den beiden Heimspielen hat Meister Tampa Bay sicher gute Chancen, den ersten Auswärtssieg in dieser Serie zu landen. Allerdings haben die Blueshirts den Madison Square Garden in eine echte Trutzburg verwandelt, in der für die Gastmannschaften bislang noch nicht viel zu holen war.