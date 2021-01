Lesedauer: ca. 2 Minuten

Einen spektakulären Tausch gab es am Samstag zwischen den Winnipeg Jets und Columbus Blue Jackets. Patrik Laine und Jack Roslovic wechseln nach Columbus, während im Gegenzug Pierre-Luc Dubois und ein Drittrundenpick des Drafts 2022 nach Winnipeg geschickt wurden. Patrik Laine fand trotz starker Leistungen und Statistiken (306 Spiele, 140 Tore, 110 Vorlagen) nie einen passenden Platz und Position im Kader der Jets und befindet sich im letzten Vertragsjahr. Der 22-jährige Dubois hingegen verlängerte erst vor der Saison um zwei Jahre in Columbus, hatte jedoch zuletzt Differenzen mit Coach John Tortorella, der ihn im letzten Spiel nur vier Minuten Einsatzzeit gab. Nun wollen beide unzufriedenen Spieler bei ihren neuen Teams einen Neuanfang. Wann die beiden jedoch erstmals auflaufen können ist fraglich, da die Grenze zwischen USA und Kanada überquert werden muss und die Quarantäne-Vorschriften eingehalten werden müssen.

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 5:2

Die erste Niederlage der Saison bescherten die Columbus Blue Jackets dem aktuellen Stanley Cup-Sieger Tampa Bay Lightning. Beim 5:2-Erfolg war vor allem Torhüter Elvis Merzlikins der Sieggarant, da er mit 30 Paraden eine starke Leistung bot. Bereits im ersten Abschnitt fielen fünf Tore. Den Führungstreffer für Tampa durch Victor Hedmann (5.) glich Nick Foligno nur 17 Sekunden später aus. Blue Jackets-Angreifer Mikhail Grigorenko gelang, nach drei Jahren in der KHL (zuvor 2016-17 Colorado Avalanche) wieder ein NHL-Tor zur 2:1-Führung. Vladislav Gavrikov (20.) erhöhte auf 3:1, bevor Ondrej Palat 14 Sekunden vor der ersten Pause den Anschluss wiederherstellte. Die Vorentscheidung dann durch Abwehrspieler Zach Werenski (47.) zum 4:2 für die Hausherren, für die Eric Robinson per Empty-Netter alles klar machte. „Die Struktur unseres Teams hat mir heute Abend sehr gut gefallen", sagte Blue Jackets-Trainer John Tortorella. „Wir waren ein Team, dem diese Struktur bislang fehlte."

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 2:5

Ihre starke Verfassung unterstrichen die Montreal Canadiens bei ihrem 5:2-Erfolg bei den Vancouver Canucks. Habs-Torhüter Carey Price war der Mann des Abends mit 23 Paraden und seinem 350. Karrieresieg in der NHL. In allen sechs Saisonspielen trat Montreal Auswärts an und punktete in jeder dieser Partien (vier Siege, eine Niederlage in der Overtime, eine Niederlage im Penaltyschießen). Montreal stellte damit einen Rekord der Canadiens aus der Saison 1968-69 ein, dass als einziges Team die ersten sechs Spiele in der Fremde bestritt und in jedem mindestens einen Punkt ergatterte. „Ich werde nicht lügen, das ist ein großartiger Roadtrip für uns", sagte Canadiens-Trainer Claude Julien. „Du beginnst mit deinen ersten sechs Spielen in der Fremde, es ist kein einfacher Spielplan, aber ich denke, wir haben ihn angenommen. Wir wurden im Laufe der Spiele besser und haben offensichtlich auch auf und neben dem Eis zusammengefunden, also gibt es viele gute Dinge, die aus diesem Roadtrip hervorgegangen sind." Montreal ist in der kanadischen North Division mit zehn Punkten Tabellenführer - Vancouver mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen auf dem zweitletzten Rang.

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 6:3

Die Winnipeg Jets gewannen ihre Heimpartie gegen die Ottawa Senators, bei denen Tim Stützle verletzungsbedingt erneut fehlte, mit 6:3. Zu verdanken hatten es die Jets einem starken Schlussabschnitt mit vier Toren, nachdem Ottawa zuvor noch mit 3:2 führte. Die Tore für Winnipeg erzielten Doppeltorschütze Andrew Copp, Nikolaj Ehlers, Kyle Connor, Paul Stastny und Mark Scheifele. Bei Ottawa sorgten Evgenii Dadonov, Brady Tkachuk und Nick Paul für die Treffer. Die Jets gewannen somit alle drei Aufeinandertreffen hintereinander gegen die Senators und rangieren auf dem zweiten Platz der North Division, während Ottawa mit nur einem Sieg Tabellenletzter ist.

Die weiteren Spiele vom 23.01.2021:

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 6:1

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 4:2

Die Partie der Carolina Hurricanes gegen die Florida Panthers wurde als Vorsichtsmaßnahme verschoben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.