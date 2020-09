Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Colorado Avalanche gewinnen Partie 6 mit 4:1 und gleichen die Playoff-Serie gegen die Dallas Stars zum 3:3 aus. Avs-Torhüter Michael Hutchinson sichert den Sieg bei seinem zweiten Playoff-Start, während Philipp Grubauer und Pavel Francouz weiter ausfallen. Nathan MacKinnon punktet auch im 14. Spiel hintereinander und Rookie Cale Makar stellt einen Punkterekord für Verteidiger auf.

Dallas Stars - Colorado Avalanche 1:4

Play-off-Stand: 3:3

Michael Hutchinson, eigentliche Nummer drei im Kasten der Avalanche, avancierte auch in Spiel 6 zu einem der Matchwinner. Nachdem der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer noch immer verletzt ausfällt und sein eigentlicher Backup Pavel Francouz ebenfalls seit Spiel 5 nicht zur Verfügung steht, schlägt die Stunde des Kanadiers. Von 28 Torschüssen der Dallas Stars war der 30-jährige nur einmal beim Gegentreffer durch Miro Heiskanen (18.) zum zwischenzeitlichen 0:1 zu bezwingen. Mit 27 Paraden und einer Fangquote von 96,4 Prozent lieferte Hutchinson in seinem zweiten Playoff-Start der Karriere erneut eine starke Leistung ab und lässt Colorado trotz der Ausfälle vom Einzug in das Conference-Finale träumen. Den 0:1-Rückstand drehten die Mannen aus Denver dank ihrer beiden jungen Verteidiger Nikiza Zadorov (20.) und Cale Makar (28.) in eine 2:1-Führung. Der 21-jährige Makar stellte mit 15 Scorerpunkten in den diesjährigen Playoffs einen neuen NHL-Rekord für die meisten Punkte eines Verteidiger-Rookies auf. Im Schlussabschnitt sicherten die beiden Superstars Mikko Rantanen (44., 1 Tor, 1 Assist) und Nathan MacKinnon (58., 1 Tor, Assist) per Empty Netter den 4:1-Sieg. Topscorer MacKinnon (9 Tore, 16 Assists) punktete somit auch im 14. Endrunden-Spiel hintereinander und zog mit Mark Messier (Edmonton Oilers im Jahre 1988) und Bobby Orr (Boston Bruins im Jahre 1970) für die zweitlängste Punkte-Serie in den Playoffs gleich. Er hat nun nur noch Bryan Trottier vor sich, der 1981 in 18 Playoff-Spielen am Stück punktete und am Ende den Stanley Cup mit den New York Islanders feierte.

Die Avalanche gleicht mit dem zweiten Erfolg hintereinander nach einem 1:3-Rückstand die Serie zum 3:3 aus und erzwingt ein alles entscheidendes Spiel 7. „In Bezug auf Spiel 7 ist es mein drittes", sagte Colorado-Stürmer Nathan MacKinnon. „Ich habe noch keins gewonnen. Ich möchte das in ein paar Tagen hier ändern. Diese Herausforderung ist aufregend. Es wird das schwierigste Spiel für uns zu gewinnen."

Dallas Stars-Trainer Rick Bowness meinte nach der Partie: „Ihre (Colorado, Anm. d. Red.) Top-Spieler produzieren und unsere nicht. Ich möchte es nicht schönreden. Es ist, wie es ist. Deine Top-Spieler müssen dich zu dieser Jahreszeit tragen. Du bringst sie in die Position der Eiszeit und der besten Offensivpositionen, die du kannst, und sie müssen produzieren. Darum geht es.“

Tore:

1:0 Matt Heiskanen (Janmark / Gurianov) 17:35

1:1 Nikita Zadorov (Namestnikov) 19:28

1:2 Cale Makar (Rantanen / Girard) 27:48

1:3 Mikko Rantanen (MacKinnon / Burakovsky) 43:21

1:4 Nathan MacKinnon 57:14 (EN)