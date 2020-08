Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das Halbfinale der Western Conference steht in der Startlöchern. Den Anfang machen die torhungrigen Colorado Avalanche mit Philipp Grubauer gegen die Dallas Stars, die zuletzt ebenfalls Gefallen am Toreschießen gefunden haben.

Colorado Avalanche - Dallas Stars



Im Halbfinale der Western Conference stehen sich die Colorado Avalanche und Dallas Stars gegenüber. Der zweitplatzierte Colorado schaltete zuvor die Arizona Coyotes mit 4:1-Siegen in der ersten Runde der Playoffs aus. In der Endrunde (inklusive Round Robin) war insbesondere der deutsche Torhüter Philipp Grubauer mit nur 1,49 Gegentoren pro Spiel, einem Shutout und einer Fangquote von 93,7 Prozent ein starker Rückhalt für sein Team. In der Offensive glänzte Superstar Nathan MacKinnon mit 13 Scorerpunkten (4 Tore, 9 Vorlagen) NHL-Topscorer der Postseason, dem Finnen Mikko Rantanen (3 Tore, 7 Vorlagen) und vor allem Nazem Kadri, Center der zweiten Sturmreihe, mit sechs Toren (drei Game-Winner) und fünf Assists. Mit 17 Spielern im Kader, die bereits mindestens einen Scorerpunkt verbuchen konnten und 14 verschiedenen Torschützen hat die Avalanche eine besondere Qualität in der Kadertiefe. Der Angriff von Colorado überzeugte mit 4,4 Toren im Schnitt in der Serie gegen die Coyotes und zuletzt kam die Lawine mit zwei 7:1-Siegen ordentlich ins Rollen.

Die Dallas Stars gewannen die Serie gegen die Calgary Flames mit 4:2. Dabei lagen die Texaner mit 1:2 in Rückstand und retteten sich in Spiel 4 erst zwölf Sekunden vor Schluss in die Verlängerung, bevor in der Overtime der Sieg erzwungen wurde. Spiel 5 war dann Ganz im Sinne von Dallas, dass sie mit ihrer gewohnt defensiven Spielweise 2:1 gewinnen konnten. In der entscheidenden Partie erholten sich die Stars von einem frühen 0:3-Rückstand und drehten diesen mit einer ungewohnten Offensivkraft noch in ein 7:3. Diese Nervenstärke und ungewohnte Offensivqualitäten könnten Dallas neben der eigentlich starken Abwehr zu einem schwer auszurechnenden Gegner machen. In der Offensive war zuletzt vor allem der Russe Denis Gurianov (6 Tore, 1 Vorlage) mit seinem Viererpack ein wichtiger Aktivposten. Aber auch Joe Pavelski (6 Tore, 2 Vorlagen) deutete in Spiel 4 mit einem Hattrick und dem Siegtreffer seine Wichtigkeit und Durchschlagskraft an. Verteidiger Miro Heiskanen ist mit zwölf Scorerpunkten (drei Tore, neun Assists) Topscorer der Stars und steuerte in Spiel 6 ein Tor und drei Vorlagen bei. Im Tor lieferte der aus Kazachstan stammende Anton Khudobin mit 2,49 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 91,9 Prozent eine ordentliche Vorstellung. Der eigentliche Backup übernahm den Starter-Job, nachdem Ben Bishop nach Spiel 2 mit dem Status „unfit to play“ ausfällt. Noch nicht so richtig in die Gänge kam bislang die erste Sturmreihe mit Tyler Seguin (0 Tore, 3 Assists), Jamie Benn (2 Tore, 2 Assists) und Alexander Radulov (1 Tor, 2 Assists). Letztendlich ist es eine äußerst interessante Begegnung, bei der Colorado mit Vorteilen auf der Torhüterposition und in der Offensive favorisiert ist. Dallas baut auf eine starke Defensive und die zuletzt ungewohnte Stärke im Sturm gepaart mit einer Leistungssteigerung der ersten Sturmreihe könnte für eine lange Serie sorgen.

Hockeyweb-Tipp: Grubauer setzt sich mit Colorado 4:3 durch