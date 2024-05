Lesedauer: ca. 2 Minuten

Mit einem überzeugenden 5:3-Auswärtssieg hat Ex-Meister Colorado Avalanche seine Saison um mindestens ein Spiel verlängert.

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:5

Playoff-Stand: 3:2

Der Meister von 2022 hat den Kopf vorerst aus der Schlinge gezogen: Colorado Avalanche gewann das erste "Elimination Game" und verkürzte in der Serie gegen die Dallas Stars auf 2:3. Entscheidend waren dabei zwei schnelle Tore zu Beginn des Schlussdrittels, als der zur Trading Deadline aus Buffalo verpflichtete Casey MIttelstadt und Superstar Cale Makar mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend innerhalb von drei Minuten von 2:2 auf 4:2 für die Gäste aus Denver stellten. Zwar konnten die Hausherren durch Logan Stankoven nur gut 60 Sekunden später verkürzen, doch drei Minuten vor dem Ende machte Nathan MacKinnon alles klar.

"Ich habe das Gefühl, dass wir in der regulären Saison und auch in den Playoffs immer wieder gute Wege gefunden haben, um nach einem Rückstand zurück zu kommen und Spiele zu gewinnen", sagte Avs-Schlussmann Alexandar Georgiev nach dem Spiel. "Ich habe Vertrauen in unsere Mannschaft. Man muss jedes Spiel von Schicht zu Schicht angehen. Wenn wir die vollen 60 Minuten durchziehen, ist es auch egal, ob sie zuerst ein Tor schießen oder wir, solange wir von Anfang bis Ende voll spielen."

Spiel 6 findet nun wieder in Colorado statt, wo die Avs auf eigenem Eis die Möglichkeit haben, ein alles entscheidendes siebtes Spiel zu erzwingen.

Sechs Monate Sperre für Valeri Nichushkin

Die Leistung der Avalanche ist umso höher zu bewerten, da sie auf einen der besten Torschützen dieser Playoffs verzichten mussten und dies auch bis auf weiteres werden tun müssen. Valeri Nichushkin, der bislang neun Treffer in der Endrunde erzielt hat und auch schon in der Regular Season neue Karriere-Bestmarken aufgestellt hatte, wurde von der Liga und von der Spielergewerkschaft NHLPA in das Player Assistance Program eingewiesen und für sechs Monate gesperrt - ohne Gehalt! Nach Ablauf dieser Zeit kann er seine Wiedereingliederung in die Mannschaft beantragen.

Hintergrund ist laut mehreren Medienberichten in den USA ein positiver Drogentest. Und dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art mit dem russischen Angreifer. Bereits im letzten Jahr wurde er für einige Playoff-Spiele gegen die Seattle Kraken gesperrt, im Februar diesen Jahres wurde auch schon mal für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen. Bei dem Vorfall im letzten Jahr wurde laut Medienberichten eine "schwer intoxierte" Frau in seinem Hotelzimmer gefunden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wohl auch aufgrund dieser am Dienstag bekannt gewordenen Hiobsbotschaft verpasste Colorado Avalanche im vierten Spiel den Serienausgleich gegen die Stars und verlor auf eigenem Eis klar gegen die Texaner.

Nichushkins Zukunft ist indes offen: Er kann Mitte November versuchen, wieder in der NHL zu spielen. Fraglich scheint, ob er dies in Denver tun wird. Sein Coach Jared Bednar sagte zu der Angelegenheit, dass er seinem Spieler nur das Beste wünsche und hoffe, dass er bald wieder auf das Eis zurückkehren könne - ob in Colorado oder anderswo. Teamkollege Jack Johnson kommentierte schmalllippig: "Er trifft seine eigenen Entscheidungen - mehr möchte ich dazu nicht sagen."