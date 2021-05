Lesedauer: ca. 2 Minuten

Philipp Grubauer feiert mit Colorado einen Auftakt nach Maß in die zweite Runde der Playoffs. Einen späten Sieg gab es für Stanley Cup-Sieger Tampa Bay Lightning gegen die Carolina Hurricanes.

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 7:1

Serienstand: 1:0

Was für ein Auftakt für Colorado in das Conference-Halbfinale. Mit 7:1 fegte die Avalanche Gegner Vegas Golden Knights vom Eis. Wieder einmal gehörte die Top-Angriffsreihe um Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog (jeweils 2 Tore, 1 Vorlage) und Mikko Rantanen (1 Tor, 1 Assist) zu den Sieggaranten. Der 22-jährige Abwehrstar Cale Makar übertrumpfte allerdings mit vier Scorerpunkten (1 Tor, 3 Vorlagen) noch seine Teamkollegen und avancierte zum besten Spieler. Bei dem hohen Sieg sollte allerdings auch die erneut starke Vorstellung von Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit 24 Paraden und einer Fangquote von 96,0 Prozent nicht unerwähnt bleiben. Der Schachzug von Vegas-Trainer Peter DeBoer, erstmals Keeper Robin Lehner in den diesjährigen Playoffs zwischen die Pfosten zu stellen, um der etatmäßigen Nummer eins Marc-Andre Fleury eine Pause zu gönnen, ging nicht auf. Colorado war anzumerken, dass diese nach ihrem 4:0-Sweep gegen St. Louis und einer knappen Wochen Pause ausgeruht in die Partie gingen, während Vegas über die volle Distanz von sieben Spielen gegen Minnesota gehen musste und nur einen Tag zur Regeneration hatte. Eine unschöne Szene gab es noch im Schlussdrittel, als Knights-Stürmer Ryan Reaves die Sicherungen durchbrannten und dieser zunächst Grubauer einen Cross-Check gegen die Maske verpasste und danach noch gegen Ryan Graves handgreiflich wurde. Reaves wurde daraufhin mit einer Matchstrafe zum Duschen geschickt. Die 10.489 Zuschauer in der Ball Arena feierten ihr Team, dass auch weiterhin ungeschlagen nach dem fünften Playoff-Spiel ist. Avs-Stürmer Nathan MacKinnon hat bereits acht Tore nach nur fünf Spielen erzielt - dieses Kunststück gelang bislang nur fünf weiteren Spielern, zuletzt Ray Ferraro im Jahre 1993. Zudem ist der 25-jährige Kanadier mit 12 Scorerpunkten auch der aktuelle Topscorer der Liga. Spiel 2 findet am kommenden Mittwoch erneut in Colorado statt.

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:2

Serienstand: 0:1

Auf Lightning-Torhüter Andrei Vasilevskiy war beim Auftakt in die zweite Runde der Playoffs gegen die Carolina Hurricanes Verlass. Mit 37 Paraden brachte der 26-jährige Russe die Angreifer der Hurricanes reihenweise zur Verzweiflung und machte den Unterschied in der knappen Partie aus. Mr. Playoff Brayden Point eröffnete in der 29. Minute in Überzahl den Torreigen für Tampa Bay, bevor Jake Bean kurz nach Beginn des Schlussabschnitts mit seinem ersten Playofftor der Karriere für Carolina ausglich. Gute sieben Minuten vor Ende setzte Blake Coleman gut nach, behauptete gegen zwei Hurricanes-Verteidiger den Puck und spielte diesen auf den mitgelaufenen Barclay Goodrow, der aus spitzem Winkel zum 2:1 einnetzte. Mit Glück und Vasilevskiy rettete der Stanley Cup-Sieger den knappen Vorsprung über die Zeit.