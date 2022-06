Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Colorado Avalanche haben das erste Spiel der Finalserie mit 4:3 gegen die Tampa Bay Lightning gewonnen. Der schwedische Nationalspieler André Burakovsky traf für die Avs nach 83 Sekunden in der Verlängerung zum Sieg.

In der heimischen Ball Arena erwischten die Avalanche den besseren Start in die Partie und gingen bereits nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 in Führung. Gabriel Landeskog und Valeri Nichushkin trafen für Colorado, bevor Nicholas Paul den Anschlusstreffer für die Lightning erzielte. Das Team von Trainer Jared Bednar zeigte sich allerdings wenig geschockt und konnte durch Artturi Lehkonen wieder den Zwei-Tore-Vorsprung herstellen. Im zweiten Drittel reichten Tampa Bay dann allerdings 48 Sekunden für den Ausgleich. Ondrej Palat mit seinem neunten Treffer in den Playoffs und Michail Sergatschew schockten die Gastgeber. Im Schlussdrittel kam Colorado zu einigen guten Chancen, aber ein starker Andrei Vasilevskiy brachte die Lightning in die Verlängerung. Für die Entscheidung nach 83 Sekunden in der Verlängerung sorgte der Schwede André Burakovsky. Nico Sturm spielte siebeneinhalb Minuten und schoss einmal aufs Tor von Andrei Vasilevskiy. Die Avalanche gehen also mit einer 1:0-Serienführung in das zweite Spiel von Samstag auf Sonntag (2 Uhr).