​Nicht nur das Coronavirus erschüttert aktuell die National Hockey League, sondern auch das aktuelle Schicksal von Colby Cave, Center bei den Edmonton Oilers. Der Teamkollege von Leon Draisaitl musste, wie das Team mitteilte, in ein künstliches Koma versetzt werden.

Der 25-Jährige, der sich aufgrund der aktuell unterbrochenen Saison in seiner Heimat nahe Toronto befand, klagte die ganze Nacht über Kopfschmerzen. Der deshalb alarmierte Rettungsdienst brachte den Kanadier in ein Krankenhaus in Barrie. Bei den dort vorgenommenen Untersuchungen wurde eine Art Hirnblutung festgestellt. Um die Kolloidzyste zu entfernen, die Druck auf sein Gehirn ausübte, wurde er in das „Sunnybrook Hospital“ in Toronto verlegt und musste sich dort einer Notoperation unterziehen. Für den besseren Genesungsprozess wurde der Oilers-Spieler in ein künstliches Koma gelegt.

In der aktuellen Saison stand Colby Cave für die Edmonton Oilers in der NHL (11 Spiele, 1 Tor) und das Farmteam Bakersfield Condors in der AHL (44 Spiele, 11 Tore, 12 Assists) auf dem Eis.