Es hatte sich bereits herauskristallisiert, dass die Boston Bruins und deren langjähriger Kapitän Zdeno Chara getrennte Wege gehen würden. Nun ist klar, dass der slowakische Hüne für die kommende Saison beim Hauptstadt-Klub Washington Capitals spielt.

Zdeno Chara gab am vergangenen Mittwoch bekannt, dass er in der kommenden Saison für die Washington Capitals spielt. Er unterschrieb als Free Agent einen Ein-Jahresvertrag, der einen Wert von 795.000 US-Dollar plus Bonuszahlungen besitzt. Somit endet für den mit 2,04 Meter größten und 43 Jahren ältesten aktiven NHL-Spieler nach 14 Jahren die Zeit bei den Boston Bruins. Dort übernahm er 2006 direkt das Amt des Kapitäns und führte Boston im Jahre 2011 zum Stanley Cup-Triumph. „Die Boston Bruins haben mich darüber informiert, dass sie ohne mich planen und mit ihren jungen und talentierten Spielern in die Zukunft gehen wollen. Ich respektiere diese Entscheidung. Leider geht damit meine Zeit als stolzer Kapitän der Bruins zu Ende", schrieb Chara auf Instagram. Für die Bruins absolvierte der Slowake 1.023 Partien und sammelte dabei 481 Scorerpunkte. Der Verteidiger geht in seine 23. NHL-Saison und holte bislang in insgesamt 1.553 Spielen 656 Punkte (205 Tore, 451 Vorlagen). Hinzukommen 195 Playoff-Spiele, in denen er auf 70 Punkte (18 Tore, 52 Assists) kommt. Mit Washington wechselt er zu einem ambitionierten Team, mit dem er sich an der Seite des russischen Superstars Alex Ovechkin durchaus Hoffnungen auf einen weiteren Gewinn des Stanley Cups machen darf.