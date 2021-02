Lesedauer: ca. 2 Minuten

Zwar war kein deutscher Akteur in der letzten Nacht im Einsatz, dennoch stabden einige interessante Partien auf dem Spielplan. Corey Perry verbucht seinen 800. Scorerpunkt und Teamkollege Tyler Toffoli gelingt sechster Treffer gegen seinen ehemaligen Verein. Die New York Rangers finden nach internen Querelen die passende Antwort auf dem Eis.

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:1

Den New York Rangers gelang im vierten Aufeinandertreffen der laufenden Saison der erste Sieg gegen die Pittsburgh Penguins. Beim 3:1-Erfolg war insbesondere der Russe Artemi Panarin mit einem Tor und zwei Vorlagen einer der Sieggaranten. Zudem erwischte Torhüter Igor Shesterkin einen starken Tag und vereitelte 25 Torschüsse der Pens. Den einzigen Treffer für Pittsburgh besorgte Jason Zucker, während Kevin Rooney und Chris Kreider die weiteren Tore für die Blueshirts erzielten. Die Rangers lieferten damit eine Antwort, nachdem zuvor Querelen nach der vorherigen Niederlage gegen Pittsburgh entstanden. Tony DeAngelo wurde scheinbar im Kabinengang handgreiflich gegen den eigenen Torhüter Alexander Georgiev, wonach der Verteidiger als Konsequenz auf die Waiverliste gesetzt wurde. Obwohl kein NHL-Team innerhalb der vorgegeben 24 Stunden zugriff, machte General Manager Jeff Gorton klar, dass DeAngelo sein letztes Spiel für die Organisation absolviert habe. Aktuell sucht die Franchise nach einer Lösung für den 25-jährigen Abwehrspieler, der zwar zum Taxi Squad angehört, sich jedoch nicht mehr im Umfeld des Teams befindet.

Washington Capitals - Boston Bruins 3:5

Die Washington Capitals führten nach Toren durch Zdeno Chara, dem sein erster Treffer gegen sein ehemaliges Team gelang, Daniel Sprong und John Carlson bereits mit 3:0 gegen die Boston Bruins. Doch Boston schlug insbesondere in Person von David Pastrnak zurück. Der Tscheche bestritt nach Verletzungspause erst sein zweites Saisonspiel und erzielte dabei seine ersten beiden Treffer. Craig Smith, Brandon Carlo und Brad Marchand sorgten für die weiteren Tore und sicherten den 5:3-Erfolg der Bruins. Washington führte wie auch schon am Sonntag gegen Boston mit 3:0, rettete sich damals aber noch mit einem 4:3-Overtime-Sieg. Diesmal verspielte Washington erneut die Führung und hatte keine Antwort auf fünf aufeinanderfolgende Tore der Bruins.

Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 6:2

Corey Perry gelang beim 6:2-Sieg der Montreal Canadiens gegen die Vancouver Canucks sein 800. Scorerpunkt der Karriere. Zum zwischenzeitlichen 5:1, dem zweiten Treffer des Spiels von Verteidiger Jeff Petry (zwei Tore, eine Vorlage) verbuchte er einen Assist. Das 2:0 von Artturi Lehkonen in Unterzahl bedeutete bereits das sechste Shorthanded Tor für Montreal in der laufenden Spielzeit. Damit sind die Canadiens erst das fünfte Team der NHL-Geschichte, dem sechs Tore oder mehr in Unterzahl innerhalb der ersten neun Saisonspiele gelang. Habs-Stürmer Tyler Toffoli, scheint besonderen Gefallen am Toreschießen gegen seinen Ex-Klub Vancouver gefunden zu haben. Mit dem 6:1 erzielte er bereits seinen sechsten Treffer gegen die Canucks bei insgesamt sieben Saisontoren.

Die weiteren Ergebnisse vom 01.02.2021 in Übersicht:

Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 5:2

Winnipeg Jets - Calgary Flames 3:4 n.P.

Die Partie der San Jose Sharks gegen die Vegas Golden Knights wurde als Vorsichtsmaßnahme verschoben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.