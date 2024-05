Lesedauer: ca. 1 Minute

Während die New York Rangers auch den zweiten Matchball hintereinander gegen die Carolina Hurricanes nicht nutzen konnten, stehen die Dallas Stars im Duell mit den Colorado Avalanche nur noch einen Sieg vor dem Halbfinal-Einzug.

New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:4

Playoff-Stand: 3:2

Obwohl die New York Rangers im heimischen Madison Square Garden mit 1:0 durch Defender Jacob Trouba per Shorthander in Führung gingen, gab das den Gastgebern nicht die nötige Sicherheit, um den für das Weiterkommen benötigten vierten Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Stattdessen starteten die Hurricanes mit viel Schwung in den Schlussabschnitt und drehten die Partie durch die Treffer von Jordan Staal und Evgeny Kuznetsov innerhalb von 3:06 Minuten zum 2:1. Jordan Martinkook und und ein Emptynetter von Martin Necas entschieden die Partie, womit Carolina im Spiel 6 die Möglichkeit auf eigenem Eis hat, die Serie auszugleichen.

Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:5

Playoff-Stand: 1:3

Die Dallas Stars haben auch Spiel 4 und somit den dritten Sieg hintereinander in der Serie gegen die Colorado Avalanche gewonnen, womit sie nur noch einen Erfolg vom Halbfinal-Einzug entfernt sind. Der 21-jährige Youngster Wyatt Johnston war als Doppeltorschütze (Unterzahl- und Überzahltor) der Matchwinner für die Texaner. Daneben erwies Dallas-Torhüter Jake Oettinger (24 Paraden) erneut als sicherer Rückhalt. Dallas hat es erneut geschafft die beste Offensive der Hauptrunde, die auch in der ersten Runde gegen die Winnipeg Jets mit der besten Defensive kurzen Prozess machte auszuschalten. Ex-Meister Colorado sieht nun mit dem Rücken zur Wand und darf sich keine weitere Niederlage mehr leisten.