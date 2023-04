Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken konnten den ersten Matchball nicht nutzen und verloren Spiel 6 zu Hause gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche.

Der Rosenheimer Philipp Grubauer erwischte einmal mehr einen starken Abend und parierte 35 Torschüsse seines Ex-Klubs Colorado Avalanche, konnte aber dennoch die 1:4-Niederlage seiner Seattle Kraken in Spiel 6 der ersten Runde und damit den 3:3-Serienausgleich nicht verhindern.

Zu dominant war diesmal das Auftreten von Titelverteidiger Colorado, bei dem vor allem die beiden Finnen Mikko Rantanen (ein Tor, eine Vorlage) und Doppeltorschütze Artturi Lehkonen hervorstachen. Die Entscheidung muss in Spiel 7 fallen, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag in Colorado ausgetragen wird.

Ebenfalls ein Spiel 7 erzwangen die Florida Panthers, die den favorisierten Hauptrunden-Sieger Boston Bruins vor heimische Kulisse mit 7:5 bezwangen.

Dreimal glich Boston einen Rückstand aus, bevor Florida zweimal ins Hintertreffen geriet, jedoch ebenfalls die Nerven behielt und zum 4:4 und 5:5 ausgleichen konnte. Auf den Treffer zum 6:5 durch Eetu Luostarinen (55.) hatten die Bruins dann keine Antwort mehr parat und Sam Reinhart machte per Emptynetter den Deckel für Florida zum 7:5 drauf.

Während bei den Panthers Matthew Tkachuk mit drei Punkten (zwei Tore, eine Vorlage) im Vordergrund stand, gehörten bei Boston Brad Marchand (vier Vorlagen), Tyler Bertuzzi (zwei Tore, eine Vorlage) und David Pastrnak (zwei tore) zu den auffälligsten Akteuren.

Den Einzug in die zweite Runde machten die Carolina Hurricanes nach einem knappen 2:1-Erfolg in der Overtime gegen die New York Islanders nach sechs Spielen perfekt. Paul Stastny erzielte nach exakt sechs Minuten in der Verlängerung den Treffer zum 4:2-Seriensieg. Die Hurricanes treffen auf den Sieger der Serie zwischen den New Jersey Devils und New York Rangers (New Jersey führt 3:2).

Ebenfalls in der nächsten Runde stehen die Dallas Stars nach einem souveränen 4:1-Erfolg in Spiel 6 bei den Minnesota Wild. Einmal mehr war auf Stars-Torhüter Jake Oettinger Verlass, der 23 Schüsse entschärfte und so ein Garant für den dritten Sieg in Folge der Texaner war. In der zweiten Runde trifft Dallas auf die Colorado Avalanche oder Seattle Kraken.

Bereits am Donnerstag machten die Vegas Golden Knights als erstes Team den Einzug in die zwei Runde klar. In Spiel 5 siegte Vegas mit 4:1 gegen die Winnipeg Jets und beendete auch die Serie letztendlich souverän mit 4:1.

Die Ergebnisse von Freitag, 28.04.2023 in der Übersicht:



New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2 n.V. (Playoff-Stand: 2:4)

Florida Panthers - Boston Bruins 7:5 (Playoff-Stand: 3:3)

Minnesota Wild - Dallas Stars 1:4 (Playoff-Stand: 2:4)

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4 (Playoff-Stand: 3:3)