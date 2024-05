Lesedauer: ca. 1 Minute

Obwohl die New York Rangers einen 1:3-Rückstand ausgleichen, behält Carolina die Nerven und gewinnt erstmals in der Serie und verhindert den Sweep.

Carolina Hurricanes - New York Rangers 4:3

Playoff-Stand: 1:3

Das erste Überzahltor der Carolina Hurricanes in der Serie gegen die New York Rangers, nachdem die vorherigen 16 Powerplays erfolglos blieben, bescherte den ersten Sieg und verhinderte somit das vorzeitige Saisonaus. Ausgerechnet Verteidiger Brady Skjei war es, der in der 57. Minute das Siegtor erzielte. Der 32-jährige US-Boy trug in seinen ersten fünf Spielzeiten das Trikot der Rangers, bevor im Jahre 2020 zu den Canes wechselte. Es war sein erstes Tor der laufenden Playoffs. Zuvor lag Carolina bereits 3:1 durch die Treffer von Evgeny Kuznetsov, Stefan Noesen und Sebastian Aho bei einem Gegentor durch Will Cuylle in Front. Doch New York zeigte mal wieder Comeback-Qualitäten und glich durch Barclay Goodrow und Alexis Lafrenière zum 3:3 aus. Auf das späte Gegentor hatten die Blueshirts keine Antwort mehr parat und mussten so die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen hinnehmen. Spiel 5 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag im New Yorker Madison Square Garden statt.

Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:4

Playoff-Stand: 1:2

Ein starker Torhüter und zwei Doppeltorschützen sicherten den 4:1-Erfolg der Dallas Stars bei den Colorado Avalanche in Spiel 3. Die Partie war jedoch deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Der 21-jährige Rookie Logan Stankoven mit seinem ersten Karrieretor in den Playoffs und Tyler Seguin bescherten den Texanern eine 2:1-Führung. Mikko Rantanen schaffte es als einziger Avs-Spieler Stars-Schlussmann Jake Oettinger (28 Paraden) zu überwinden. Seguin und Stankoven waren es dann, die in den Schlussminuten mit zwei Emptynettern die Partie zur 2:1-Serienführung entschieden.