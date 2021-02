Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Ottawa Senators empfangen am Samstagabend (19 Uhr) zur besten deutschen Uhrzeit die Calgary Flames im Canadian Tire Centre. Wie ihr das Spiel kostenlos schauen könnt, verraten wir euch hier.

Nach einem schwachen Saisonstart sind die Ottawa Senators zuletzt richtig gut in Form. Erstmals in dieser Saison konnte das Team von Trainer D. J. Smith drei Spiele in Folge gewinnen. Ein Grund dafür ist auch der deutsche Rookie Tim Stützle. Der Ex-Mannheimer war in den letzten vier Spielen an vier Toren beteiligt (1 Tor, 3 Assists). Neben Stützle ist auch Stürmer Drake Batherson in Topform. Der 22-Jährige traf in den letzten vier Spielen. Jetzt kommt es am Samstag zum zweiten direkten Duell nacheinander mit den Calgary Flames. Das erste Aufeinandertreffen in der Nacht von Donnerstag von Freitag ging mit 6:1 deutlich an die Senators.