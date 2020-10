Lesedauer: ca. 1 Minute

​Tobias Rieder wechselt in der National Hockey League abermals das Trikot. Der Landshuter spielt künftig für die Buffalo Sabres, bei denen er einen Jahresvertrag unterschrieben hat.

Der 27-Jährige absolvierte die vergangene Spielzeit bei den Calgary Flames, für die ihm in 55 Spielen zehn Punkte gelangen (vier Tore, sechs Assists). In zehn Play-off-Spielen kamen noch einmal drei Tore und zwei Vorlagen hinzu. Rieder, 2014 in der 4. Runde von den Edmonton Oilers gedraftet, verbrachte seine bisherige NHL-Karriere bei den Arizona Coyotes, den Los Angeles Kings, den Edmonton Oilers und den Calgary Flames.

Der Deutsche unterzeichnete einen Vertrag, der mit 700.000 US-Dollar dotiert ist und wird bei dem Team aus dem Bundesstaat New York wird Teamkollege von J.J. Peterka, der am Mittwoch in Runde zwei des diesjährigen NHL-Drafts ausgewählt worden war.