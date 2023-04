Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Chicago Blackhawks gewinnen ohne Lukas Reichel bei den Pittsburgh Penguins.

Die Buffalo Sabres haben sich lange im Rennen um die Play Off-Plätze gehalten, am Ende hat es jedoch nicht gereicht: Mit einer 2:6-Niederlage bei den New Jersey Devils musste das Team von JJ Peterka seine Hoffnungen auf eine Endrundenteilnahme begraben. Bei aller Enttäuschung gibt es jedoch durchaus Postives zu vermelden: Die Mannschaft hat im Vergleich zur letzten Spielzeit bereits jetzt - zwei Spiele kommen ja noch - acht Saisonsiege mehr auf dem Konto und konnte seine negative Bilanz aus der letzten Saison umkehren: 40 Siegen stehen 33 Niederlagen gegenüber.

Weil sie aber im Vergleich zu den New York Islanders weniger Siege nach regulärer Spielzeit (RW - Regulation Wins) oder in der Overtime (ROW - Regulation Overtime Win) erzielt haben, können die Sabres an den Isles nicht mehr vorbeiziehen, selbst wenn sie ihre letzten beiden Spiele gewinnen und die Isles ihres verlieren sollten und beide Teams damit punktgleich wären.

Die New Jersey Devils hingegen spielen eine sehr starke Saison: Sie sind mindestens Zweiter der Metropolitan Divisison und haben damit das Heimrecht in der ersten Runde sicher. Nach momentanem Stand würden sie darin gegen im Derby gegen die New York Rangers antreten. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sie sich mit einem Sieg noch den Titel in der Division schnappen - mit dann 112 Punkten hätten sie auch noch einen Franchise-Rekord ausgestellt.



Eine solche Bestmarke gesetzt hat Jack Hughes. Der Angreifer der Devils erzielte Punkt Nummer 97 in dieser Spielzeit und übertraf damit den Rekord der Franchise-Legende Patrik Elias um einen Zähler. In der Partie gab zudem Jacks Bruder Luke sein NHL-Debüt in Devils-Defensive und erhielt rund elf Minuten Eiszeit. JJ Peterka blieb für die Sabres ohne Punkte, allerdings wurde ihm ein erzieltes Tor wegen Abseits aberkannt.

Den zweiten Platz in der Pacific Division haben die Edmonton Oilers fixiert mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung bei Meister Colorado. Evan Bouchard machte den Erfolg mit seinem Überzahltor in der Verlängerung auf Zuspiel von Connor McDavid und Leon Draisaitl perfekt.



Damit haben die Oilers sogar noch Chancen auf den ersten Platz in der Division. Am letzten Spieltag empfangen sie die San Jose Sharks, Spitzenreiter Vegas Golden Knights muss bei den Seattle Kraken antreten, die ihrerseits noch Chancen auf den dritten Rang haben. Kurios: Bereits in der vergangenen Nacht trafen beide Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Hier behielten die Ritter mit 4:1 die Oberhand. Damit müssen die Kraken dieses letzte Spiel gewinnen und gleichzeitig die LA Kings im Stadtderby bei den Anaheim Ducks verlieren.



Die Detroit Red Wings rutschten mit einer 1:4-Niederlage bei den Carolina Hurricanes, derzeit Erster der Metroplitan, erstmals seit langer Zeit wieder in eine negative Saisonbilanz. Dies können sie aber in der letzten Partie noch korrigieren und mit einer Erfolgsquote von exakt .500 einen versöhnlichen Ausklang der Saison erreichen. Das Team hat definitiv einen Schritt nach vorne gemacht und kann womöglich schon in der nächsten Spielzeit die Teilnahme an den Play Offs klar machen.



Ohne Lukas Reichel verpassten die Chicago Blackhawks den Pittsburgh Penguins einen gehörigen Dämpfer: Sie gewann in der "Steel City" mit 5:2. Damit müssen die Pens ihr letztes Spiel bei den Columbus Blue Jackets gewinnen und auf Schützenhilfe der Montreal Canadiens, die bei den New York Islanders antreten. Nach fast drei Monaten in Chicago wurde Lukas Reichel zurückgeschickt nach Rockford, wo er den IceHogs helfen soll, die AHL-PLay Offs zu erreichen. Dort steuerte er bei seiner Rückkehr gleich einen Assist zum wichtigen 5:2-Sieg gegen Manitoba Moose mit Leon Gawanke bei.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 2:3

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1:3

Boston Bruins - Washington Capitals 5:2

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 4:3 (OT)