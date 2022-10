Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nico Sturm und die San Jose Sharks feiern ihren ersten Saisonsieg, auch Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gewinnen.

Die Buffalo Sabres scheinen nach Jahren des sportlichen Siechtums in der gerade gestarteten NHL-Saison wieder in die Erfolgsspur zu kommen. In der vergangenen Nacht gewannen sie gegen die hochgehandelten Calgary Flames mit 6:4 und feierten im vierten Spiel den dritten Sieg. Am Anschwung der zuletzt darbenden Franchise hat auch JJ Peterka seinen Anteil. Der Münchner steht seit dieser Saison im Stammkader der Sabres und hat in allen vier Partien dieser Spielzeit gepunktet. Damit hat er einen Franchise-Rekord aufgestellt, denn noch nie hat ein Rookie der Sabres einen längeren Scoring Streak zum Beginn einer Saison gehabt. Peterka legte dem jungen Star-Verteidiger Rasmus Dahlin die zwischenzeitliche 2:1-Führung auf, der seinen vierten Treffer im vierten Spiel markierte und damit sogar einen Liga-Rekord knackte. Noch nie hat ein Verteidiger jeweils ein Tor in den ersten vier Begegnungen einer Saison erzielt.

Und das Spiel lieferte noch eine weitere Premiere: Buffalos Alex Tuch komplettierte mit seinem Empty Netter zum 6:4-Endstand 85 Sekunden vor der Schlusssirene seinen Hattrick. Erstmals hat dies ein Sabres-Spieler geschafft, der – wie das Team auch – seine Heimat im Staat New York hat. Kurioses Tabellenschlaglicht: Die Sabres liegen auf Rang zwei in der Atlantic Division, das dominierende Team der letzten Jahre aus Tampa hat im Moment die Rote Laterne inne.

Einen knappen Sieg landeten die Ottawa Senators im Duell der Hauptstädter gegen die Washington Capitals. Sie gewannen zwar 5:2, brachten den Sieg aber erst mit zwei Treffern ins leere Tor der Caps während der letzten Spielminute unter Dach und Fach. Zuvor hatte Sens-Stürmer Drake Batherson mit zwei Powerplay-Treffern in nicht einmal zwei Minuten den frühen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Shane Pinto erzielte zu Beginn des Schlussdrittels das entscheidenden Tor für die Kanadier. Tim Stützle blieb dieses Mal ohne Punkt, hingegen erzielte Neuzugang Alex DeBrincat sein erstes Tor an neuer Wirkungsstätte. Er war aus Chicago nach Ottawa gewechselt.

Ohne Punkt blieb auch Nico Sturm beim ersten Saisonsieg seiner San Jose Sharks gegen die New York Rangers. Verteidiger Erik Karlsson war nach 45 Sekunden in der Verlängerung der Matchwinner, der damit auch den ersten Sieg von Coach David Quinn sicherte – und dies ausgerechnet gegen dessen Ex-Arbeitgeber, in deren Stadion. Nico Sturm erhielt rund 14 Minuten Eiszeit, gab dabei drei Torschüsse ab, verzeichnete zwei Blocks und zwei Hits – und gewann beachtliche 71 Prozent seiner Anspiele.

Die Helden des Abends für die Edmonton Oilers waren einmal mehr Connor McDavid – und Ryan Nugent-Hopkins. „Nuge“ und der Oilers-Kapitän erzielten jeweils vier Punkte beim 6:4-Sieg gegen die Carolina Hurricanes. Leon Draisaitl erzielte das wichtige Tor zur 5:3-Führung (46.) und gab in der Schlussminute die Vorlage für das Empty Net Goal von Connor McDavid.

Für die Montreal Canadiens erzielte Top-Draft Juraj Slafkovski sein erstes Tor. Er traf zum 4:0-Zwischenstand beim 6:2-Heimsieg seiner Habs gegen die Arizona Coyotes.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Boston Bruins – Anaheim Ducks 2:1

Toronto Maple Leafs – Dallas Stars 3:2 (OT)

Pittsburgh Penguins – Los Angeles Kings 6:1

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 5:3

New York Islanders – New Jersey Devils 1:4

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 4:3 (OT)

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 5:2