Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Buffalo Sabres kassieren eine heftige 4:10-Pleite gegen die Dallas Stars, Edmonton setzt ein Ausrufezeichen bei Sieg gegen Ligaprimus Boston und die Ottawa Senators schnuppern nach Aufholjagd gegen Seattle an Playoffplätzen.

Die Buffalo Sabres kamen vor eigener Kulisse heftig mit 4:10 gegen die Dallas Stars unter die Räder. Da dürften auch die beiden Vorlagen für JJ Peterka zum 2:4 und 4:9 wenig Grund zur Freude geben. Die Saisonausbeute des 21-jährigen Münchners beträgt bereits 23 Punkte (acht Tore, 15 Vorlagen). Bei Dallas, dass mit dem Sieg seine Tabellenführung in der Central Division mit 83 Punkten festigte, trafen gleich neun verschiedene Spieler. Für Buffalo war es hingegen ein Rückschlag im Kampf um einen Playoffplatz in der Eastern Conference, da es aktuell mit 68 Punkten sechs Zähler Rückstand auf die Pittsburgh Penguins, die immerhin beim 3:4 nach Overtime gegen die New York Islanders einen Punkt sammelten, sind.

Die Edmonton Oilers setzten ein Ausrufezeichen beim 3:2-Erfolg gegen den Branchenprimus Boston Bruins. Dabei trotzten die Kanadier einem 0:2-Rückstand durch die beiden Bruins-Angreifer Brad Marchand (4.) und David Pastrnak (20.) und drehten die Partie mit drei unbeantworteten Toren von Evan Bouchard, Ryan McLeod und Darnell Nurse. Das Siegtor von Nurse bereitete Leon Draisaitl zu seinem 97. Scorerpunkt der Saison vor. Connor McDavid blieb erstmals seit elf Spielen punktlos, lieg aber weiterhin mit 124 Punkten unangefochten an der Spitze der Topscorer-Wertung vor Draisaitl. Boston blieb erst zum neunten Mal in 63 Saisonpartien ohne Punktgewinn, liegt aber schon fast uneinholbar mit 17 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Atlantic Division. Edmonton zog mit den Seattle Kraken (beide 80) gleich und bleibt zu den beiden Erstplatzierten der Pacific Divison Vegas Golden Knights und Los Angeles Kings (beide 84) in Schlagdistanz.

Die Ottawa Senators führten bereits nach 8:27 Minuten mit 3:0 bei deren Gastauftritt gegen die Seattle Kraken, doch bis zu Beginn des Schlussabschnitts lagen sie plötzlich mit 3:4 im Hintertreffen. Aber Ottawa behielt die Nerven und wendete das Blatt erneut durch die Treffer von Claude Giroux und dem späten Siegtor von Alex DeBrincat (58.) zum 5:4. Nationalspieler Tim Stützle steuerte dem Erfolg die Vorlagen zum 2:0 und 4:4 bei. Stützle liegt damit bereits bei 68 Scorerpunkten (31 Tore, 37 Vorlagen) nach nur 60 Saisonspielen. Auf der Gegenseite konnte Torhüter Philipp Grubauer (28 Paraden) nach zuletzt vier siegreichen Einsätzen diesmal den Sieg nicht festhalten. Während Seattle trotz der Niederlage mit 80 Punkten (neun Punkte Vorsprung auf Nicht-Playoffplatz) klar auf Playoffkurs liegt, verkürzten die Ottawa Senators (70) den Rückstand auf den letzten Wildcard-Rang in der Eastern Conference, den Pittsburgh (74) innehat, auf vier Punkte.

Nico Sturm blieb beim 2:4 seiner San Jose Sharks gegen die St. Louis Blues, bei denen Torhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz kam, ohne Torbeteiligung. Sowohl für St. Louis (61), als auch San Jose (50) gibt es nur noch rein rechnerisch die Möglichkeit sich für die Endrunde (aktuell Winnipeg Jets 75 Punkte) zu qualifizieren.

Patrick Kane erzielte beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen seines neuen Klubs New York Rangers im Duell mit den Montreal Canadiens seine ersten Punkte. Zunächst gab er die Vorlage zum 2:2, verschuldete das 2:3 nachdem er in Überzahl den Puck an Josh Anderson verlor, machte dann aber seinen Fehler in Superstar-Manier wieder mit dem Ausgleichstreffer wett. Im Penaltyschießen machte Mika Zibanejad den Sieg für die Broadway-Blueshirts perfekt.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 09.03.2023 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Dallas Stars 4:10

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:4 n.V.

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4 n.P.

Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 n.P.

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 1:0

Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 3:4 n.V.

Boston Bruins - Edmonton Oilers 2:3

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:2

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:5

Arizona Coyotes - Nashville Predators 4:1

Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:5