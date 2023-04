Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Buffalo Sabres holen einen wichtigen 3:2-Erfolg in der Overtime gegen die New York Rangers und bleiben weiter im Rennen um die Playoffs. Moritz Seider gelingt zwar eine Vorlage, unterliegt aber deutlich mit den Detroit Red Wings 2:6 bei den Winnipeg Jets.

Die Buffalo Sabres durften sich beim 3:2-Sieg nach Overtime gegen die New York Rangers zu großen Teilen bei ihrem Torhüter Devon Levi bedanken. Der 21-Jährige, der erst am 17. März einen Einstiegsvertrag unterzeichnete, parierte bei seinem NHL-Debüt 31 Schüsse und avancierte so zum besten Spieler der Partie.

Nationalspieler JJ Peterka brachte Buffalo im ersten Durchgang nach einem „No-Look-Pass“ von Dylan Cozens mit 1:0 in Front. Es war bereits der elfte Saisontreffer und 31. Scorerpunkt des Münchners, der nach der Partie zum dritten Star des Spiels ausgezeichnet wurde. Nachdem Jordan Greenway auf 2:0 erhöhte, glichen die Rangers durch Tore von Kappo Kakko und Adam Fox noch zum 2:2 aus. Den Siegtreffer nach 1:50 Minute in Verlängerung markierte Jeff Skinner.

Die Sabres verkürzten nach dem dritten Erfolg aus den vergangenen vier Spielen (3-0-1) mit 79 Punkten den Rückstand auf einen Wildcardplatz, den die Pittsburgh Penguins (84) aktuell inne haben, auf nur noch fünf Punkte bei einer noch mehr zu absolvierenden Partie.

Für Moritz Seider gab es beim 2:6 mit den Detroit Red Wings bei den Winnipeg Jets nichts zu holen. Bei nur noch sieben verbleibenden Saisonspielen beträgt der Rückstand für Detroit auf die Playoffränge neun Punkte. Immerhin steuerte Seider eine Vorlage zum 1:6-Anschlusstreffer durch David Perron bei. Der 21 Jahre alte Nationalverteidiger erhielt mit 22:07 Minuten die meiste Einsatzzeit seines Teams und hat bereits 39 Scorerpunkte (fünf Tore, 34 Vorlagen) auf seinem Konto.

Jason Robertson führte die Dallas Stars mit vier Punkten (ein Tor, drei Vorlagen) zu einem 5:2 gegen die Arizona Coyotes. Im kanadischen Duell siegten die Calgary Flames dank Doppeltorschütze Tyler Toffoli mit 5:4 in der Overtime gegen die Vancouver Canucks und befinden sich nun nur noch zwei Punkte hinter den Playoff-Rängen.

Die Ergebnisse von Freitag, 31.03.2023 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - New York Rangers 3:2 n.V.

Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 6:2

Vancouver Canucks - Calgary Flames 4:5 n.V.

Arizona Coyotes - Dallas Stars 2:5