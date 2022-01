Lesedauer: ca. 2 Minuten

Joe Pavelski war beim 5:2-Heimsieg der Stars gegen die Kraken an allen fünf Treffern seines Teams beteiligt.

Irgendwann kommt für fast jeden Spieler der Seattle Kraken in dieser Saison der Moment, in dem sie gegen ihr Ex-Team antreten müssen. Vor einigen Tagen kehrte Kraken-Schlussmann Philipp Grubauer unter großem Applaus der Fans nach Denver zurück. Drei Jahre hat der gebürtige Rosenheimer für Colorado Avalanche gespielt, mit seinen Leistungen die Herzen der Fans erobert und war bis unter die Top 3-Kandidaten für die Vezina Trophy vorgedrungen. Nun war es Verteidiger Jamie Oleksiak, der auf seine alten Teamkollegen traf. Neun Spielzeiten hatte der baumlange Kanadier in Texas absolviert, ehe er im Expansion Draft in den Nordwesten der USA wechselte.

Allerdings war es kein glücklicher Abend für Oleksiak und die Kraken: Vor allem Joe Pavelski vermieste ihm die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Routinier der Stars erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Er war damit an allen fünf Treffern der Stars beteiligt. Dem hatte auch der deutsche Nationaltorwart Philipp Grubauer auf Seiten der Kraken mit 20 Paraden nicht viel entgegenzusetzen.

Star-Power reicht nicht immer zum Sieg

Auch dem ewig jungen Duell zwischen den Boston Bruins und den Montreal Canadiens drückte ein Mann seinen Stempel auf: Bruins-Stürmer Brad Marchand erzielte beim 5:1-Heimsieg seinen fünften Karriere-Hattrick. Zunächst gelang ihm im ersten Drittel ein Doppelschlag innerhalb von nur 15 Sekunden zur 2:0-Führung für die Hausherren. Curtis Lazar stellte noch in der Schlussminute des ersten Abschnitt auf 3:0 - und nach sieben Minuten im Mitteldrittel sorgte Marchand in Unterzahl für den Mützenregen von den Rängen.

Freuen können sich die Fans der Bruins nicht nur über den guten Lauf ihres Teams nach der Weihnachtspause (sechs Siege aus sieben Spielen), sondern auch auf die Rückkehr ihren langjährigen Torhüters Tuukka Rask. Der 34jährige Finne hatte dieser Tage einen Jahresvertrag bei den Braunbären unterschrieben, nun steht sein Comeback zwischen den Pfosten des Meisters von 2011 kurz bevor. Gegen die Habs stand noch Linus Ullmark im Tor. Der Schwede parierte 24 von 25 Schüssen.

Einen Franchise-Rekord stellte Auston Matthews bei der 1:2-Niederlage seiner Toronto Maple Leafs in Arizona ein. Der US-Amerikaner traf in neun Auswärtsspielen hintereinander - das haben bislang nur drei weitere Spieler in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Leafs geschafft, zuletzt Daniel Marois in den späten Achtzigern. Er absolvierte in der Saison 1997/1998 20 DEL-Spiele für die Adler Mannheim. Auston Matthews freute sich jedoch nur mäßig über diese Bestleistung: "Natürlich wären mir die zwei Punkte lieber gewesen."

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers kamen nicht zum Einsatz. Ihr Spiel gegen Minnesota Wild wurde verlegt. Derweil konnte Kapitän Connor McDavid erstmals nach seiner Covid-Pause wieder mit dem Team trainieren.