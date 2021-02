Lesedauer: ca. 1 Minute

In der vergangenen Nacht fanden zwei sehr spannende Begegnungen der Original Six-Teams statt. Toronto und Boston gewinnen dabei knapp und bauen die Tabellenführung in der jeweilen Division aus.

New York Rangers - Boston Bruins 2:3 n.V.

Die Boston Bruins feierten den neunten Saisonsieg beim 3:2 nach Overtime gegen die New York Rangers. Die Bruins punkteten damit zum elften Mal in Folge. Julien Gauthier (14.) gelang mit seinem ersten NHL-Tor die Führung für New York im ersten Drittel, bevor Boston durch Chris Wagner (30.) per Shorthander zum 1:1 ausglich. Mitte des letzten Abschnitts brachte Anders Bjork die Bruins erstmalig in Führung und Kevin Rooney glich nur 142 Sekunden später zum 2:2 aus. Das umstrittene Tor wurde erst nach Videobeweis gegeben, da Boston einen hohen Schläger reklamierte. Keinem Team gelang in der regulären Spielzeit die Entscheidung. Diese dauerte jedoch in der Overtime nur 36 Sekunden, als die Rangers einen 2-gegen-1-Konter nicht zu Ende spielten und Bruins-Star Brad Marchand im direkten Gegenzug per Alleingang vollendete. Rangers-Topscorer Artemi Panarin (5 Tore, 10 Assists) konnte nach einer Unterkörperverletzung den Großteil des letzten Drittels nicht mehr mitwirken. Bei Boston war insbesondere Keeper Tuukka Rask mit 30 Paraden ein sicherer Rückhalt, während bei New York Brendan Lemieux mit zwei Vorlagen glänzte.

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:4

Die Toronto Maple Leafs gewannen das Spitzenduell der kanadischen North Division mit 4:2 gegen die Montreal Canadiens. Habs-Stürmer Josh Anderson erzielte bereits nach 72 Sekunden mit seinem neunten Saisontor das frühe 1:0 für die Gastgeber. Im Anschluss drehten die Maple Leafs durch die jeweils ersten Saisontore von Travis Dermott (36.), Justin Holl (42.) und Ilya Mikheyev (43.) den Rückstand in eine 3:1-Führung. In der Schlussphase brachte Tomas Tatar (57.) nochmals Spannung in Partie, die jedoch Zach Hyman in der 59. Minute per Empty-Netter zum 4:2-Endstand zunichte machte. NHL-Torjäger Auston Matthews (elf Tore) erzielte erstmals kein Tor, nachdem er zuvor in acht Spielen hintereinander den Puck versenken konnte. Allerdings verzeichnete der Superstar der Leafs einen Assist beim 4:2 und punktete somit zum elften Mal in Folge. Punktbester Akteur war mit drei Torvorlagen Teamkollege Jake Muzzin. Toronto (23 Punkte) baute mit dem elften Sieg im 14. Spiel den Vorsprung auf Verfolger Montreal (18 Punkte) auf fünf Punkte aus.