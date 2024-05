Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Boston Bruins landeten nach einem dramatischen 2:1-Erfolg in der Verlängerung den entscheidenden vierten Sieg in Spiel 7 gegen die Toronto Maple Leafs und treffen in der zweiten Runde auf die Florida Panthers.

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:1 n.V.

Playoff-Stand: 4:3

Die Boston Bruins bleiben ein Albtraum für die Toronto Maple Leafs. Nach dem knappen 2:1-Erfolg in der Overtime des siebten Spiels der ersten Playoff-Runde hat Boston die siebte Serie in Folge gegen die Kanadier gewonnen. Davon war es die vierte Serie, die über die volle Distanz von sieben Spielen ging. Boston, dass bereits 3:1 in der Serie in Führung lag und zuletzt zwei Niederlagen kassierte, schüttelte damit auch den Mythos ab erneut nach solch einer Führung auszuscheiden. Im vergangenen Jahr scheiterte die Franchise nach 3:1-Serienführung in der ersten Runde gegen die Florida Panthers noch mit 3:4.

In der sehr ausgeglichenen und engen Partie stand es bis zur 50. Minute 0:0. Beide Torhüter, Bostons Jeremy Swayman (30 Paraden) und Torontos Ilya Samsonov (29 Paraden) standen mit starken Leistungen im Mittelpunkt des Geschehens. Dann eröffnete William Nylander nach Zuspiel des wiedergenesen NHL-Torjägers Auston Matthews (fehlte in Spiel 5 und 6) den Torreigen und brachte die Leafs mit 1:0 in Front. Doch Boston hatte die passende Antwort parat und glich nur 81 Sekunden später in Person von Defender Hampus Lindholm aus. Da keinem Team die Entscheidung in der regulären Spielzeit gelang, musste diese in der Overtime fallen. Hier entschied nach nur 1:54 Minute Bostons tschechischer Superstar David Pastrnak die Partie. Lindholm spielte die Scheibe tief in die offensive Zone, Pastrnak übernahm diese aus der Ecke kommend direkt auf, vollendete sehenswert und verwandelte so den TD Garden in ein Jubelmeer.

In der zweiten Runde treffen die Bruins nun ab kommenden Montag auf die Florida Panthers, mit denen Boston noch aus den vergangenen Playoffs eine Rechnung offenen hat.