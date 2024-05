5:1-Auswärtssieg in Florida

Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach der Enttäuschung im letzten Jahr haben die Bruins offenbar noch eine Rechnung offen mit den Florida Panthers.

Florida Panthers - Boston Bruins 1:5



Playoff-Stand: 0:1

Die Bruins scheinen ihr Trauma aus dem letzten Jahr, als sie in Spiel sieben der ersten Runde den Knockout in der Verlängerung durch die Florida Panthers hinnehmen mussten, verarbeiten zu wollen. Das scheint ihnen mit dem deutlichen Sieg zum Serienauftakt auch zu gelungen zu sein. Es war zudem der insgesamt fünfte Sieg in dieser Saison gegen den letztjährigen Finalisten.

Zu Beginn der Partie neutralisierten sich beide Mannschaften jedoch weitgehend, erarbeiteten sich aber durchaus einige gute Gelegenheiten. Die beste hatte Bostons Held aus der ersten Runde David Pastrnak, dessen Schuss im ersten Drittel aber nur den Pfosten streifte. Nach gut 32 Minuten brach Panthers-Stürmer Matt Tkachuk das Eis mit dem Führungstreffer für die Hausherren. Doch noch während der Torschütze bekanntgegeben wurde, schlugen die Bruins zurück und glichen durch einen Abstauber von Morgan Geekie nur 67 Sekunden später aus.

Danach entwickelten die Florida Panthers, die insgesamt 39 Torschüsse abgaben, eine Menge Druck – die Tore erzielten aber die Bruins: Ihnen gelang sogar das Kunststück mit drei aufeinanderfolgenden Schüssen zu treffen und auf 4:1 davonzuziehen. Mason Lohrei und Justin Brazeau erzielten ihre ersten Playoff-Tore, dazwischen traf Brandon Carlo noch zum 3:1 für die Gäste. Es waren ereignisreiche Tage im Hause Carlo: Zwischen Spiel 7 gegen Toronto und dem Zweitrundenauftakt in Florida kam noch die Geburt seines zweiten Kindes. Sohn Crew erblickte am Ruhetag zwischen den beiden Spielen das Licht der Welt und zeigte perfektes Timing, so dass Papa Brandon gerade noch rechtzeitig vor Spielbeginn in der Arena von Sunrise eintraf.

Die Panthers nahmen bereits dreieinhalb Minuten vor dem Ende ihren Torwart vom Eis, fingen sich aber schnell das Empty Net Goal durch Jake DeBrusk. So ging das Spiel mit den üblichen Scharmützeln am Ende einer solchen Partie deutlich an die Gäste.

In zwei Tagen geht es weiter, erneut im Sunshine State, ehe die Serie für zwei Spiele nach Boston wechselt. In der kommenden Nacht kommt es zur zweiten Begegnung zwischen den Carolina Hurricanes und den New York Rangers sowie zum Serienauftakt zwischen Meister-Bezwinger Dallas und Ex-Champion Colorado.