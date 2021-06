Lesedauer: ca. 1 Minute

Jordan Staal für die Carolina Hurricanes und Brad Marchand für Boston erzielen die entscheidenden Tore in der Overtime.

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2:3 (OT)



Serienstand: 2:1



Schon fast mit dem Rücken zur Wand standen die Carolina Hurricanes vor der dritten Partie Meister Tampa Bay. Doch sie nahmen die Herausforderung an und sicherten sich dank einer etwas besseren Chancenverwertung und ihres sehr gut aufgelegten Torwarts Petr Mrazek mit 3:2 beim amtierenden Meister. Brett Pesce und Seabastian Aho brachten die Gäste mit einem Doppelschlag innerhalb von zweieinhalb Minuten in Führung. Kurz nach dem zweiten Treffer musste Torschütze Aho wegen eines Crosschecks auf der Strafbank Platz nehmen. Das nutzten die Bolts durch Brayden Point und stellten nur 77 Sekunden später den Anschluss her. Alex Killorn glich drei Minuten vor dem Ende des Mittelabschnitts, ebenfalls in Überzahl, aus.

Da im Schlussdrittel keine Tore fielen, musste die Verlängerung entscheiden. Bereits nach vier Minuten wurde Nikita Kutcherov wegen eines Haltens für zwei Minuten hinausgestellt. Als die Strafe schon fast abgelaufen, löste sich Sebastian Aho von seinem Gegenspieler vor dem Tor und schoss nach Zuspiel von Teuvo Teravainen direkt auf das Tor der Bolts. Dort hatte Jordan Staal eingeparkt und fälschte den Schuss entscheidend ab, so dass Andrej Vasilevky im Tor des Titelerteidigers das Nachsehen hatte.

Die Helden der Stunde auf Seiten der Canes waren Petr Mrazek, der 35 Paraden zeigte, Kapitän Jordan Staal mit seinem Siegtor und Sebastian Aho, der an allen drei Treffern beteiligt war. Spiel 4 steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

New York Islanders - Boston Bruins 1:2 (OT)





Serienstand: 1:2





Ebenfalls in die Verlängerung gehen mussten die Boston Bruins, auch hier dauerte es nicht lange bis zu Entscheidung. Etwas mehr als dreieinhalb Minuten waren gespielt, als Brad Marchand Isles-Keeper Semyon Varlamov mit einem Schuss vom linken Flügel aus ganz spitzem Winkel überraschte. Damit entschieden die Bruins, die insgesamt 41 Torschüsse abgaben, Spiel 3 der Serie für sich und schnappten sich die erneute Serienführung.

In der regulären Spielzeit hatten Craig Smith für Boston nach sechs Minuten und Matt Barzal für die Gastgeber fünfeinhalb Minunten vor dem Ende getroffen.