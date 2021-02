Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Meister lässt den Red Wings nicht den Hauch einer Chance, Boston feiert David Pastrnak: Hattrick, ein Treffer davon das ganz späte Ausgleichstor und das Zuspiel zum Siegtreffer in der Verlängerung.

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 5:1

Exakt fünf Minuten und 36 Sekunden waren in Florida gespielt, als der Arbeitstag von Thomas Greiss beendet war. In einem Blitzstart hatten die Bolts innerhalb von dreieinhalb Minuten durch Victor Hedman, Anthony Cirelli und Ryan McDonagh dreimal getroffen. Kurz danach hatte Detroits Coach Jeff Blashill ein Einsehen und nahm ihn vom Eis. Er sprach nach dem Spiel davon, dass ihn das ganze Team völlig im Stich gelassen habe. So wartet Greiss weiter auf seinen ersten Sieg im Tor der Red Wings. Dabei konnte seine Mannschaft auf vier Rückkehrer bauen, die nach den geltenden COVID-19-Regeln der NHL zuletzt nicht zum Einsatz kamen. Es sei natürlich ein gewisses Risiko gewesen, diese Spieler, die seit Mitte Januar weder spielen noch trainieren durften, gleich wieder auf das Eis zu schicken, sagte Blashill. Aber man habe eben auch seit einigen Spielen – genauer gesagt: die letzten sechs Partien – nicht mehr gewonnen und gewissermaßen nichts zu verlieren gehabt.

Nach dem Wechsel lief es etwas besser, aber dem Team aus der Autostadt fehlt es im Moment einfach an der Klasse, um solche Rückstände – zumal gegen eine Mannschaft wie Tampa Bay – auszugleichen. Brayden Point erhöhte im Mittelabschnitt, Anthony Mantha gelang kurz darauf der Ehrentreffer für Red Wings, ehe Mihail Sergatchev nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder herstellte.



Phliadelphia Flyers – Boston Bruins 3:4 (OT)

Mann des Abends war eindeutig David Pastrnak: Der tschechische Torjäger in Diensten der Bruins eröffnete das Spiel mit seinem Führungstreffer per spektakulärem Alleingang nach nur zwölf Sekunden. Diese glich Kevin Hayes im Mitteldrittel aus. Nach nur 63 Sekunden im Schlussdrittel brachte Jakub Voracek seine Flyers erstmals in Führung, sieben Minuten später legte Joel Farabee nach. Es war bereits das sechste Saisontor für den schmächtigen US-Amerikaner aus dem Staat New York.



Doch die Bruins ließen nicht locker: Zunächst erzielte Pastrnak acht Minuten vor dem Ende in Überzahl den Anschluss, dann glich er – ebenfalls in numerischer Überlegenheit – 15 Sekunden vor dem Ende aus. Noch in der regulären Spielzeit wurde Flyers-Stürmer Scott Laughton hinausgestellt. Auch bestrafte der Meister von 2011: Nach einer halben Minute in der Verlängerung traf der neue Bruins-Kapitän Patrice Bergeron zum Sieg – auf Zuspiel von David Pastrnak, der damit vier Punkte im Spitzenspiel der East Division erzielte.