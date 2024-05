Lesedauer: ca. 1 Minute

Während den Edmonton Oilers eine ungewohnte Abschlussschwäche zum Verhängnis in Spiel 3 wurde, konnten sich die Florida Panthers drei Matchbälle zum Einzug in das Playoff-Halbfinale erspielen.

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:4

Playoff-Stand: 1:2

Die Edmonton Oilers konnten trotz einer klaren Chancen-Überlegenheit von 45:18-Torschüssen Spiel 3 nicht für sich entscheiden und müssen nun unbedingt Spiel 4 gewinnen, um nicht mit einem 1:3-Rückstand gegen die Vancouver Canucks ins Hintertreffen zu geraden. Entscheidend für die Niederlage war ein schwaches ersten Drittel, in dem die Oilers bereits mit 1:3 in Rückstand gerieten. Zwar brachte Edmontons Verteidiger Mattias Ekholm die Oilers in Führung, doch Elias Lindholm und Doppeltorschütze Brock Boeser drehten die Partie für die Canucks. Mit seinem bereits siebten Treffer der diesjährigen Playoffs glich der deutsche Superstar Leon Draisaitl aus, doch Lindholm stellte wieder den alten Abstand her und beendete so den Arbeitstag von Oilers-Schlussmann Stuart Skinner (vier Tore aus 15 Schüssen) vorzeitig. Mehr als ein später Treffer zum 3:4 durch Evan Bouchard auf Zuspiel von Draisaitl sollte Edmonton nicht mehr gelingen. Auf Seiten Vancouvers avancierte neben Brock Boeser (zwei Tore, eine Vorlage) der lettische Goalie Arturs Silovs, eigentliche Nummer drei der Westkanadier, mit 42 Paraden zum Matchwinner. Leon Draisaitl ist mit 18 Scorerpunkten (sieben Tore, elf Assists) aktueller Playoff-Topscorer der Liga.

Boston Bruins - Florida Panthers 2:3

Playoff-Stand: 1:3

Nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale sind die Florida Panthers nach ihrem 3:2-Erfolg in Spiel 4 gegen die Boston Bruins entfernt. Obwohl Boston im heimischen TD Garden nach dem ersten Abschnitt mit 2:0 in Front lag, ließen sich die Panthers nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie durch Anton Lundell, Sam Bennett und Aleksander Barkov zum 3:2, was letztlich auch der Endstand war. Barkov avancierte beim dritten Erfolg Floridas hintereinander zum dritten Mal zum besten Spieler der Partie. Die Panthers hatten ein klares Chancenplus von 41:18 Torschüssen. Boston muss sich besonders vorwerfen lassen nur zwei Torschüsse im Schlussabschnitt auf das gegnerische Tor gebracht zu haben. Keine guten Aussichten gibt es für die Bruins, da sie eine Bilanz von null Siegen und 25 Niederlagen haben, wenn sie mit 1:3 in einer Serie zurück lagen. Florida hat hingegen eine Bilanz von 3-0, wenn sie 3:1 in einer Playoff-Serie führten.