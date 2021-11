Lesedauer: ca. 1 Minute

Dreimal glichen die Senators eine Führung der Avs aus, gingen dann selbst in Führung - und standen am Ende dennoch mit leeren Händen da.

Die Ottawa Senators wurden für ihren Kampfgeist und ihre Moral nicht belohnt. Valeri Nichushkin, Cale Makar und Devon Toews hatten für die Gastgeber aus dem Mile High State getroffen, die Gäste aus Kanadas Hauptstadt hatten aber immer eine Antwort parat: Zach Sanford mit zwei Treffern und Artem Zub glichen jeweils aus. Nur 63 Sekunden nach Beginn des Schussdrittels brachte Josh Norris in Überzahl - nach Zuspiel von Connor Brown und Tim Stützle - die Sens erstmals in Führung. Die Freude währte aber keine zwei Minuten: Cale Makar glich aus für Colorado, aber wieder ließen sich die Gäste davon nicht beeindrucken: Zach Sanford machte seinen Hattrick komplett zur 5:4-Führung für die Senatoren. Dann aber spielten die Avs ihre ganze Klasse aus: Miko Rantanen glich in Überzahl wieder aus (50.), Alex Newhook brachte die Gastgeber 93 Sekunden vor dem Ende erneut in Führung. Nazem Kadri machte in der Schlussminute mit seinem Empty Net-Goal alles klar.

Nach acht Tagen Pause aufgrund des Covid-Protokolls der Liga zeigten sich die Senators in guter Form gegen ein starkes Team aus Colorado, bewiesen große Moral - können sich dafür aber nicht belohnen. "Das hat wehgetan", brachte es Sens-Verteidiger Thomas Chabot nach dem Spiel auf den Punkt.

Im Spiel der Pittsburgh Penguins gegen die starken Winnipeg Jets musste Pens-Goalie Tristan Jarry nach mehr als 161 Spielminuten wieder hinter sich greifen. Dominic Toninato traf nach zehn Minuten für die Gastgeber aus Manitoba. Danach hatten die Jets einige gute Gelegenheiten, scheiterten aber immer wieder an Jarry, der nach einer durchwachsenen Hauptrunde und enttäuschenden Play-offs in der vergangenen Saison offenbar ein Zeichen setzen möchte. Je länger die Partie dauerte, desto besser kam der fünfmalige Meister ins Spiel. Jason Zucker glich im Mittelabschnitt aus, Danton Heinen staubte nach einem Schuss von Chad Ruhwedel ab zur Führung für die Gäste (44.). Jake Guentzel traf dann bereits mehr als zwei Minuten vor dem Ende ins leere Tor zur Entscheidung. Die Penguins haben damit ligaweit den längsten Shutout-Streak der bisherigen Saison erreicht und den viertlängsten in ihrer Historie.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 4:7

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 5:2

Nashville Predators - Anaheim Ducks 3:2

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 2:1 (OT)