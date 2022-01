Lesedauer: ca. 1 Minute

Daneben gerät das Tagesgeschehen in der NHL trotz eines spektakulären Spiels in Pittsburgh in den Hintergrund.

Nadia Popovici schlug beim Spiel der Vancouver Canucks gegen die Seattle Kraken im Oktober des letzten Jahres immer wieder an das Plexiglas hinter der Spielerbank der Canucks. Irgendwann drehte sich einer der Betreuer, Brian Hamilton, zu ihr um und sie gab ihm zu verstehen: "Das Muttermal in Deinem Nacken könnte Krebs sein!" Nach dem Spiel ließ er sich vom Teamarzt untersuchen - und tatsächlich: Das vermeintliche Muttermal entpuppte sich als bösartiger Hautkrebs. Durch das energische Eingreifen wurde die Erkrankung jedoch frühzeitig erkannt und mit einer kleinen Operation gebannt.

Ein Aufruf via Social Media führte die beiden wieder zusammen - am Neujahrstag trafen sich Hamilton und seine Heldin wieder beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Ein emotionaler Moment für beide, der Nadia Popovici zudem noch ein Stipendiium in Höhe von 10.000 Dollar für eine medizinische Ausbildung bescherte. Das Weihnachtswunder von Vancouver!

Tag der offenen Tür in Pittsburgh - zwei Pens erzielen Hattrick

Ebenfalls sehr der Nächstenliebe verpflichtet sahen sich die Abwehrreihen der San Jose Sharks und der Pittsburgh Penguins. Sie wollten den Stürmern der jeweils anderen Mannschaft einen möglichst angenehmen Abend bereiten und beschränkten ihre Defensivarbeit auf das Nötigste: In einem wilden Spiel siegten die Penguins auf eigenem Eis mit 8:5. Vier Tore erzielten sie in den ersten sechs Minuten des Spiels, insgesamt sechs im ersten Drittel - Franchise-Rekord aus dem Februar 1976 eingestellt.



Und dennoch wurde es knapp, denn die Sharks kamen im Mittelabschnitt und den ersten vier Minuten des Schlussdrittels auf 5:6 heran. Evan Rodrigues erzielte zwei Minuten vor dem Ende in Überzahl das letztlich entscheidende siebte Tor der Pens - und machte damit seinen Hattrick komplett. Bryan Rust traf elf Sekunden vor dem Ende noch ins leere Tor. Auch für ihn war es der dritte Treffer des Abends. In den letzten zehn Jahren haben nur Leon Draisaitl und Ryan Nugent-Hopkins zwei Hattricks in einem Spiel für die gleiche Mannschaft erzielt (März 2019, 8:4-Sieg der Edmonton Oilers gegen die LA Kings).

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 5:1

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:0

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:2

Washington Capitals - New Jersey Devils 3:4 (OT)

Vegas Golden Knights - Winnipegs Jets 4:5 (OT)

Chicago Blackhawks - Calgary Flames 1:5

Arizona Coyotes - Dallas Stars (verschoben)