Nach 1.714 Spielen und 1.539 Punkten in 24 Spielzeiten ist Schluss

Mit 44 Jahren: NHL-Star Joe Thornton verkündet Karriereende

„Jumbo Joe“ Thornton verkündete am Samstag im Alter von 44 Jahren offiziell seinen Rücktritt in der NHL. Nach einer beeindruckenden Karriere fehlte dem zweifachen We...