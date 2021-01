Lesedauer: ca. 1 Minute

Matthew Barzal einigt sich mit den New York Islanders auf einen Dreijahresvertrag, nachdem er zuvor ein Restricted Free Agent war und sich die Verhandlungen lange hinzogen.

Erleichterung bei den New York Islanders. Endlich konnten sich die Verantwortlichen der New York Islanders mit deren Topscorer Matthew Barzal auf eine Vertragsverlängerung einigen. Zuvor dauerten die Verhandlungen lange an und die unklare Situation sorgte für Unklarheit. Der 23-jährige verpasste so einen wichtigen Teil des zweiwöchigen Trainingscamps der Islanders und darf ab sofort am Trainingsbetrieb teilnehmen. Barzal sagte zu der Vertragsverlängerung: „Ich hätte kein Problem damit gehabt, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, aber am Ende des Tages denke ich, dass beide Seiten zu einem Vertrag gekommen sind, über den wir uns gefreut haben. Das passt und jetzt blättern wir einfach die Seite um und versuchen die nächsten drei Jahre, den Stanley Cup zu gewinnen." Der Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 60 Punkte (19 Tore, 41 Vorlagen) in 68 Spielen der regulären Saison. In den anschließenden Playoffs sammelte der Kanadier 17 Punkte (fünf Tore, zwölf Vorlagen) in 22 Spielen und hatte erheblichen Anteil daran, dass die Islanders bis in das Conference-Finale vorstoßen konnten. In seinen drei NHL-Saisons war Barzal immer der Topscorer der Islanders und hatte in der Saison 2017-18 als Rookie mit 85 Punkten (22 Tore, 63 Assists) seine bislang beste Punktausbeute. Zum Saisonstart gastieren die New York Islanders am 14. Januar im Stadtderby bei den rivalisierenden New York Rangers.